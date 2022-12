Passer à l’iPhone 14 signifie dire au revoir à votre carte SIM

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Mise à niveau vers le iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou Pro Max nécessite une nouvelle étape pour la plupart des clients : au lieu de déplacer votre carte SIM d’un ancien iPhone vers le nouveau, vous devrez plutôt configurer une eSIM. Quand Apple a annoncé le Ligne iPhone 14, la société a révélé que les modèles américains n’auraient pas le plateau de carte SIM physique couramment utilisé dans l’industrie du téléphone. À l’international cependant, la gamme iPhone 14 conserve pour l’instant le plateau de la carte SIM.

Avec les eSIM, vous pourrez toujours profiter pleinement des réseaux 4G LTE ou 5G d’un opérateur et utiliser votre téléphone de la même manière que par le passé. Apple prend en charge les eSIM sur les iPhone depuis les iPhone XS, XS Max et XR de 2018, et prend depuis longtemps en charge la technologie sur ses récents iPad cellulaires et montres Apple. La gamme iPhone 13 même permis d’activer plusieurs eSIM à la foisutile pour ceux qui cherchent à avoir un numéro professionnel et un numéro personnel sur un seul appareil.

En adoptant les eSIM, Apple et d’autres fabricants peuvent également commencer à abandonner l’emplacement physique de la carte SIM, ce qui laisse plus d’espace pour des fonctionnalités supplémentaires sur les futurs appareils.



AT&T, T Mobile et Verizon tous prennent en charge l’utilisation d’eSIM, tout comme un certain nombre de fournisseurs plus petits ou prépayés comme Mint Mobile, Google Fi ou Visible, propriété de Verizon.

Bien que l’expérience de base ne devrait pas changer, il pourrait y avoir quelques avantages notables à ne plus avoir besoin d’obtenir une carte SIM physique auprès d’un opérateur. Si un réseau ajoute une nouvelle fonctionnalité, le fournisseur peut simplement pousser une mise à jour directement sur le téléphone, alors que dans le passé, vous deviez peut-être commander une nouvelle carte SIM.

La mise à niveau des appareils 4G vers la 5G, par exemple, nécessitait une nouvelle carte SIM chez certains opérateurs pour pouvoir se connecter aux nouveaux réseaux. Lors de l’achat d’un téléphone auprès d’un opérateur ou avec un plan de versement de l’opérateur, vous obtenez généralement la nouvelle carte SIM dans la boîte, donc ce n’est pas vraiment un problème. Si vous achetiez déverrouillé directement auprès d’Apple, cependant, vous devrez peut-être obtenir une nouvelle carte SIM.

L’utilisation des eSIM permettra aux consommateurs d’explorer ou de changer plus facilement de fournisseur de téléphonie mobile. T-Mobile et Visible de Verizon ont utilisé les eSIM pour donner aux gens la possibilité d’essayer leurs réseaux respectifs sur leurs appareils existants. La semaine dernière T-Mobile a mis à jour son programme d’essai de donner désormais aux personnes intéressées trois mois de données illimitées pour comparer son réseau 5G avec leur fournisseur existant.

Si vous souhaitez changer, eSIM rationalise le processus et vous permet d’être opérationnel beaucoup plus rapidement que d’attendre qu’une carte physique soit envoyée par la poste ou d’apporter votre combiné dans un magasin.