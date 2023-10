Passeports numériques : ces pays sont les premiers à évoluer

La Finlande est devenue le premier pays à lancer des passeports numériques, dans le but de rationaliser et d’améliorer les voyages internationaux. Les voyageurs finlandais au départ d’Helsinki vers le Royaume-Uni ont désormais la possibilité de présenter une pièce d’identité numérique sur leur appareil mobile au lieu de leur passeport physique, selon Euronews. Le contrôle des frontières finlandais a noté qu’il s’agissait du premier cas au monde où un passeport numérique est accepté dans un véritable cadre de contrôle aux frontières, promettant une expérience de voyage plus efficace et plus fluide.

L’initiative a été lancée le 28 août en collaboration avec Finnair, la police finlandaise et l’opérateur aéroportuaire Finavia. Les gardes-frontières finlandais supervisent le procès, qui se poursuivra jusqu’en février 2024 au contrôle frontalier de l’aéroport d’Helsinki.

Comment fonctionnent ces passeports numériques ?

Les voyageurs intéressés doivent d’abord télécharger l’application de document de voyage numérique FIN DTC Pilot depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple. Pour utiliser l’application, une méthode de verrouillage de l’écran du téléphone, telle qu’un code PIN, une empreinte digitale ou un Face ID, doit être activée avant l’installation.

Par la suite, les voyageurs doivent s’inscrire auprès de la police auprès des services d’immatriculation du commissariat principal de Vantaa. Cette inscription nécessite la prise de rendez-vous et la présentation d’un passeport physique valide pour créer son homologue numérique. Au cours du processus d’inscription, les individus donneront leur consentement et se feront prendre une photo du visage à des fins de reconnaissance faciale.

Une fois enregistrés, les voyageurs peuvent utiliser le DTC à l’aéroport d’Helsinki lorsqu’ils volent directement vers le Royaume-Uni et reviennent à l’aéroport d’Helsinki sur des vols Finnair jusqu’à la fin de l’essai en février 2024. Avant chaque voyage, les voyageurs doivent transmettre leurs données via l’application aux garde-frontières finlandais. 36 à 4 heures avant le départ.

Passeports numériques dans le monde

Plusieurs pays ont lancé ou prévoient des initiatives similaires. En accord avec la Finlande, la Pologne, la Corée du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni développent également des projets de passeport numérique. Notamment, en 2021, l’Ukraine a accordé aux passeports numériques le même statut juridique qu’aux passeports physiques.

Singapour a introduit HealthCerts en février 2021, un passeport santé numérique qui stocke et présente en toute sécurité les résultats des tests Covid-19 et les dossiers de vaccination des voyageurs. De plus, des pays comme la Chine, l’Estonie et Israël ont introduit des passeports vaccinaux numériques.

Où en est l’Inde

À l’occasion de Passport Seva Divas le 24 juin 2023, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a annoncé le début de la deuxième phase du programme Passport Seva (PSP-Version 2.0), qui comprendra de nouveaux passeports électroniques améliorés. Jaishankar a souligné l’engagement à fournir des passeports et des services connexes de manière rapide, fiable, accessible, transparente et efficace.