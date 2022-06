Passeports: les files d’attente persistent alors que les voyageurs urgents sont prioritaires

Les Canadiens qui voyagent dans les prochaines 24 à 48 heures sont prioritaires dans certains bureaux des passeports.

Cette décision intervient au milieu de nombreux rapports faisant état de longues files d’attente et d’une frustration croissante face aux retards de traitement des passeports, qui ont vu des Canadiens manquer des vols, annuler des voyages et même camper la nuit pour sécuriser leurs documents de voyage.

“Avant, c’était premier arrivé, premier servi”, a déclaré Ferdinand Pollak à CTV News depuis une file d’attente croissante à Montréal pour ceux qui partiraient dans les prochaines 24 heures. “Maintenant, ils changent d’avis, ils se basent sur l’heure et les dates de départ.”

Sur un site Web du gouvernement fédéral, on peut lire : « Nous avons de nouvelles mesures pour aider à gérer les temps d’attente dans les bureaux des passeports de Toronto, de la région du Grand Toronto (RGT), de Montréal et de Vancouver. Nous donnerons la priorité à ceux qui ont besoin d’un passeport dans les 48 heures. Nous prendrons des dispositions pour que les personnes ayant des plans de voyage à plus long terme soient servies à d’autres endroits.”

Bien qu’ils soient prioritaires, d’autres demeurent incertains à Montréal, qui fait face aux attentes les plus longues au pays.

“Nous voyageons demain à neuf heures et demie, nous ne savons donc pas si nous aurons notre passeport à temps ou non”, a déclaré Dekra Bouissi à CTV News depuis une rangée sinueuse de chaises de camping.

En plus du travail manquant et de la ruée vers la garde des enfants, des vols coûteux sont en jeu. D’autres essaient de toute urgence de voir leurs proches avant qu’il ne soit trop tard.

“Nous avons vraiment besoin d’aller dans mon pays natal en Amérique du Sud, parce que mon père s’estompe, il s’estompe rapidement”, a déclaré Ludwing Perea Melendez à CTV New depuis London, en Ontario.

Sa femme et ses cinq enfants ont campé dans la camionnette familiale, déterminés à être les premiers en ligne lundi matin après avoir été refoulés la semaine dernière.

“Nos enfants y ont dormi comme des sardines”, a déclaré Perea Melendez.

À Fredericton, Richard Caguioa a déclaré à CTV News qu’il s’était donné beaucoup de mal, soit environ 2 000 km, dans l’espoir d’obtenir un passeport.

“J’ai pris l’avion d’Iqaluit, au Nunavut, car le passeport de mon fils n’est pas encore arrivé depuis deux mois ou trois, presque trois”, a-t-il déclaré d’une ligne.

Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail pour aider à lutter contre les retards importants dans les demandes d’immigration et le traitement des passeports.