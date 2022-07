Passeport pour Batavia pour mettre en valeur les magasins locaux, aider la banque alimentaire – Shaw Local

BATAVIA – Le Batavia Woman’s Club s’associe à Batavia Main Street et à la Chambre de commerce pour créer un parcours de shopping dans les magasins du centre-ville dans le cadre d’un nouveau programme appelé “Passeport pour Batavia”.

Les 18 boutiques participantes seront ouvertes de 9 h à 17 h le 30 juillet. Les commerçants auront des offres spéciales, des rabais, des dégustations et des cadeaux gratuits.

Les billets coûtent 20 $ et tous les bénéfices iront à l’achat d’un camion de la banque alimentaire du nord de l’Illinois pour servir les habitants de la communauté de Batavia, en particulier les enfants et les personnes âgées, a déclaré Cynthia Kieckhefer, présidente du Batavia Woman’s Club.

“J’ai eu l’idée de mon ami qui trouve toujours une jolie nouvelle boutique à Batavia”, a déclaré Kieckhefer. « C’est ainsi que ‘Passeport pour Batavia’ est né.

Vous seriez surpris de trouver tous les magasins nichés dans de nombreux vieux bâtiments calcaires et historiques de Batavia. Ils sont remplis de trésors.

Beaucoup de ces entreprises ont fait leurs débuts dans les magasins de Batavia Boardwalk, a déclaré Kieckhefer.

“C’est une façon très à la mode de donner aux nouvelles entreprises un moyen de tester les eaux avant d’ouvrir leurs propres magasins” de brique et de mortier “”, a déclaré Kieckhefer.

Les passeports fourniront des indications pour se rendre chez les commerçants participants.

Farmdog Flowers, 239 W. Wilson St., Batavia, est l’un des 18 marchands participant à l’événement Passport to Batavia du 30 juillet. Farmdog Flowers est un fleuriste proposant des bouquets, des arrangements et des cadeaux. (Fourni)

“L’objectif est de collecter 2 000 $ pour un camion entièrement approvisionné – y compris du lait et des œufs – pour notre communauté”, a déclaré Kieckhefer.

Les passeports sont en vente dès maintenant sur le site du Batavia Woman’s Club, www.bataviawomansclub.org.

Les passeports sont également disponibles en appelant Mike Burke au 630-802-5641 ou Diane Anderson au 630-373-1793.

Les passeports seront également en vente au marché fermier de Batavia de 9 h à midi le matin de l’événement.

Le Passeport pour Batavia comprendra une chance de gagner 100 $ de Batavia Chamber Bucks à dépenser chez les marchands locaux.

Les passeports seront accompagnés d’un sac réutilisable.

Les marchands participants sont House of 423, CatTalpa Manor, Salon By The River, Fly Leaf Bakery Café, Special Occasions on the Avenue, Pretty Pages, Mojo Purses, Gia Bella Designs, Bocaditos Café, Wilson Street Mercantile, Red Hive Market, Dash Ten Works , Farm Dog Flowers, Bee Attitudes Antiques, Paula’s Couture Consignment, Six Cypress Boutique, Daddio’s Diner and WindMill Grill & Pizzeria