Passenger Shaming, un compte Instagram consacré aux mauvais comportements aéroportuaires et aux paniques publiques

Si vous êtes allé récemment dans un aéroport ou dans une station de métro ou dans l’un de ces endroits intermédiaires que les êtres humains doivent traverser pour se rendre dans un endroit vraiment amusant, vous avez peut-être remarqué un changement. Les voyageurs, pour utiliser le seul terme qui me vient à l’esprit, sont extrêmement sur une.

Arguments bruyants. Manque de conscience spatiale. Comportement douteux dans la salle de bain. Ce sont toujours des choses ennuyeuses à propos des aéroports, mais après plus d’un an de fermetures aux États-Unis, la situation a empiré. La FAA a signalé un nombre « considérablement plus élevé » de passagers indisciplinés en 2021, dont un qui a laissé un agent de bord avec deux dents manquantes. Plusieurs compagnies aériennes ont cessé de servir de l’alcool à bord en réponse (au moins en classe autocar), mais cela ne peut pas empêcher les passagers de boire à l’aéroport.

Cela signifie également qu’il y a eu une légère augmentation des vidéos virales décrivant ces explosions. Ici, pour expliquer l’attrait de regarder un freakout en public, une femme qui compile de terribles histoires de voyageurs depuis des années, Shawn Kathleen (elle n’utilise pas son nom de famille). Elle est la conservatrice du compte Instagram @PassengerShaming, qui compte 1,3 million de followers et publie des exemples de, disons, quelqu’un se coupant les ongles dans un avion ou criant sur un agent de la TSA. Ancienne hôtesse de l’air depuis sept ans (elle dit avoir également travaillé comme policière et ambulancière), elle a fait du Passenger Shaming une marque et un travail à temps plein. Ci-dessous, nous discutons de la pire chose dont elle ait jamais été témoin dans un avion, ainsi que de l’éthique de tout cela.

Combien de soumissions recevez-vous par jour ?

Peut-être 300 par semaine. Une chose que je trouve vraiment intéressante, c’est que tout le contenu que j’obtenais provenait des membres de l’équipe. Maintenant, 99% sont des passagers parce qu’ils ne veulent pas s’asseoir à côté de ces personnes. Ils sont comme, « J’appelle ces gens pour ce comportement de conneries. »

Beaucoup de choses sont liées aux pieds. Arguments. Des gens qui mangent des œufs durs ou du thon dans l’avion. Les gens qui se coupent les ongles, changent des couches sales, c’est une grosse affaire.

À votre avis, qu’est-ce qui se cache derrière l’augmentation du nombre de passagers indisciplinés ?

C’est [having been] enfermé et vouloir sortir. Peut-être qu’ils vont à l’aéroport et qu’il y a des retards et que les choses prennent plus de temps parce que maintenant ils doivent passer par tous ces différents processus et porter des masques. C’était un spectacle de merde avant, et maintenant ajoutez tout le reste par-dessus.

Je suis ami avec beaucoup d’hôtesses de l’air et de pilotes, et beaucoup d’entre eux ont été mis en congé pendant huit ou 12 mois et retournent juste faire face à cela. Quand j’étais hôtesse de l’air, 99% des personnes que j’ai rencontrées étaient géniales. Ce n’est qu’un très petit pourcentage de personnes que nous soulignons, mais j’aime toujours m’assurer que les gens sachent que je ne suis pas une personne horrible et en colère qui court partout et déteste tout le monde.

Comment décidez-vous quoi publier et quoi ne pas publier ?

Je ne fais jamais honte à personne en raison de son poids, de son apparence, de quoi que ce soit de cette nature. Ce ne sont que des comportements, ce qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles c’est vraiment réussi.

Beaucoup de vos articles sont basés sur des articles d’actualité, mais quelle est votre approche de la vérification des faits ? Y a-t-il quelque chose qui vous a déjà fait réévaluer la façon dont vous gérez le compte ?

Je ne pense pas que je me sois jamais trompé, en soi. Les choses ont peut-être évolué en plus, alors je vais revenir en arrière et éditer un article avec de nouvelles informations. Mais j’essaie de vérifier les choses que les gens envoient.

Il y a deux jours, j’ai demandé à quelqu’un de m’envoyer une photo – vous ne la verrez pas sur mon Instagram parce qu’Instagram l’a retiré, ce qui est tellement ennuyeux. C’était juste un type allongé sur le sol qui dormait dans le portail, et il avait la main sous sa ceinture.

Plusieurs personnes me l’ont envoyé. Alors je demandais : « Oh, avez-vous pris cette photo ? » Une personne dirait « Oui », et une autre personne dirait : « Ouais, c’est tel ou tel aéroport », et je dis : « En fait, non, c’est à Atlanta, parce que la personne qui me l’a envoyé à l’origine a donné moi toutes les informations. Il l’avait posté dans un forum pilote et équipage.

Si je devais découvrir que quelque chose était complètement hors de propos ou incorrect, je le supprimerais absolument ou je ferais un suivi, c’est sûr.

Je me demande toujours quand je vois ces espaces consacrés aux mauvais comportements publics, comme Influenceurs à l’état sauvage, Karens fous, ou le forum Reddit r/PublicFreakout, que les vidéos aient pu être sorties de leur contexte ou simplement fausses. Que pensez-vous d’eux ?

Ce que j’aime dire, c’est que nous pourrions « et si » chaque chose que je mettais là-bas, mais cela ruine tout le concept. Je ne vais pas poster intentionnellement quoi que ce soit qui serait préjudiciable ou embarrassant pour quelqu’un avec une condition ou un problème. Je ne poste pas si c’est clairement un problème de santé mentale.

J’aime juste les utiliser comme des moments d’apprentissage. Il ne s’agit pas seulement de faire honte aux gens, il s’agit de dire : « Hé, il y a cette dame qui se peint les ongles dans un avion et c’est une cabine fermée avec de l’air recyclé » et les gens me répondront par e-mail ou DM et diront : « Oh mon Dieu, cela ne m’a jamais traversé l’esprit de ne pas faire ça.

Pourquoi pensez-vous que nous aimons ce genre de comptes ?

Les gens disent : « J’adore regarder ça tous les jours et rire un bon coup ». Il y a certainement toujours cet élément de schadenfreude; Je suppose que c’est juste comme ça que nous sommes câblés. Mais aussi, je pense secrètement, parfois les gens le parcourent en pensant : « D’accord, c’est quelque chose que je ne devrais pas faire ». Il y a ce petit pourcentage d’une composante éducative.

La honte des passagers est-elle devenue votre travail à temps plein ?

Je fais ça à plein temps depuis environ cinq ans. [Years ago] J’ai accepté un emploi dans un centre de traumatologie de niveau un dans un service d’urgence parce que je voulais sortir, aider les gens et travailler avec les patients. J’étais tellement épuisé physiquement et mentalement par ce travail, et pendant ce temps, j’ai conclu un accord de marque avec une entreprise, et cet accord aurait représenté près de quatre ans de mon salaire. Alors j’étais comme, « Paix dehors. »

En tant qu’hôtesse de l’air, je gagnais 18 000 $ par an. Lorsque vous débutez, c’est simple. J’avais droit à des bons d’alimentation. Les agents de bord ne sont payés que lorsque la porte de l’avion est fermée et que l’avion commence à bouger. Ce sont des choses que je ne m’attends pas à ce que le public sache, que vous ne travaillez pas une semaine de travail de 40 heures, vous voyagez environ 100 ou 120 heures par mois. C’est ainsi que vous êtes payé.

Quel est votre objectif ultime ?

Idéalement, j’aimerais travailler en partenariat avec une très grande marque liée au voyage, comme Travel Channel ou Expedia, qui pourrait aider à organiser et à développer la marque. J’aimerais vraiment utiliser la plateforme pour informer le grand public sur les compagnies aériennes. Votre équipage de conduite veut absolument que vous soyez heureux et que vous passiez un vol agréable, confortable, agréable, car ils ne veulent pas être coincés dans un avion avec 200 personnes qui sont énervées. Il n’y a aucun gain à cela pour eux.

Je veux ajouter, surtout en ce moment, si vous vous préparez à partir en voyage, dirigez avec grâce et beaucoup de patience. Ce sont des gens qui n’ont peut-être pas travaillé l’année dernière. Ils manquent peut-être de personnel. Imaginez à quoi ces membres d’équipage doivent faire face toute la journée. Nous voyons les vidéos ; ce ne sont pas des pièces uniques. S’il vous plaît soyez gentil et patient, et cela inclut vos compagnons de voyage. Et puis mon grand conseil de voyage pour le moment serait : donnez-vous le double du temps que vous pensez que cela prendra.

