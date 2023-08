Passe de saison MLS : vaut-il le prix ?

MLS Season Pass est une offre unique dans le paysage sportif américain. Il y a tous les matchs, toutes les équipes, sans restrictions, interdictions ou stipulations. Aucune autre ligue sportive n’offre un produit vraiment comparable, quelque chose qui a tout au même endroit. Mais le MLS Season Pass vaut-il le prix que la Major League Soccer et Apple facturent ?

Le prix le moins cher disponible pour le Season Pass MLS est de 12,99 $/mois. Mais c’est si vous êtes déjà abonné à Apple TV+ (6,99 $/mois), le service de diffusion de contenu premium d’Apple. Pour tous les autres, le prix standard est de 14,99 $/mois.

Rappelez-vous, MLS Season Pass ne fait que peu de choses, mais il les fait bien. Tous les matchs de la saison régulière de la MLS, de la Coupe des ligues, des séries éliminatoires, disponibles en HD et en plusieurs langues. Présentation professionnelle. Des émissions de synthèse et de présentation, ainsi que des fonctionnalités vidéo exclusives sur chaque équipe. Même certains jeux de la réserve MLS NEXT Pro et du circuit jeunesse MLS NEXT.

En fin de compte, la valeur est dans l’œil du spectateur.

Comment le prix du forfait saison MLS se compare-t-il aux autres services

MLS Season Pass sonne bien pour le fan de football américain moyen. Mais lorsque vous comparez ces offres, qui sont impressionnantes, à d’autres services qui diffusent du football, cela devient un peu plus trouble.

Paramount + (5,99 $), Peacock Premium (5,99 $) et ESPN + (9,99 $) sont tous moins chers par mois que le Season Pass MLS. Et ils offrent chacun une stabilité de contenu sensiblement plus grande par rapport à l’offre MLS. Même en ne parlant que de football, Peacock a la Premier League, les équipes nationales américaines en espagnol, les matchs à domicile de Chivas et le football olympique. Paramount+ propose la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Serie A, la NWSL, la Super League féminine anglaise, les ligues écossaise, brésilienne et argentine, et bien plus encore. ESPN + a la Bundesliga, LaLiga, USL, des matchs amicaux et plus encore.

Ainsi, la réponse à la question de savoir si le MLS Season Pass est un investissement rentable dépend vraiment du type de fan que vous êtes :

Dites que vous êtes un grand fan de football. Mais peut-être n’avez-vous qu’un intérêt passager pour la MLS. Ou peut-être n’avez-vous pas d’équipe dans votre région. La question pour vous est de savoir si le Season Pass MLS vaut 99 $ par saison. Cela vaut peut-être la peine de regarder Messi jouer pour l’Inter Miami.

MLS Season Pass en tant que fan inconditionnel

L’autre type de fan est le supporter dévoué d’une équipe MLS. Ou peut-être êtes-vous simplement un passionné de football national et souhaitez-vous soutenir le jeu aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, MLS Season Pass est essentiel pour vous. C’est la seule façon de regarder tous les matchs de votre (vos) équipe(s) préférée(s).

Bien sûr, si vous avez des abonnements MLS, vous obtenez gratuitement le Pass Saison MLS. Donc, si vous ne pouvez pas faire de match à domicile, et pour tous les matchs sur la route, cela rend les choses très simples.

Regardez la MLS avec le Season Pass MLS

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc.

Peut-être habitez-vous trop loin du stade de votre équipe pour que les abonnements soient pratiques. Ou vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de participer à de nombreux matchs par saison. Mais vous voulez toujours suivre chaque but et chaque match.

Dans ce cas, l’investissement en vaut probablement la peine. Cela fonctionne également assez bien du point de vue d’un coupe-cordon. Le total le coût global d’une saison de passe de saison MLS est comparable au mensuel prix de nombreux forfaits câble/satellite dont vous auriez eu besoin pour regarder des émissions locales régionales avant 2023. Si les sports locaux étaient l’une des choses qui vous liaient à un forfait de câble traditionnel, MLS Season Pass facilite un peu le changement. Même avec Apple TV +, Netflix et un ou deux autres services de streaming en plus du Season Pass, vous sortez probablement toujours avec ce que vous auriez payé pour un forfait TV traditionnel.

Donc, à la fin de la journée, si vous êtes un grand fan de MLS, vous voudrez vous assurer que vous avez le Season Pass MLS afin de ne rien manquer de l’action.

