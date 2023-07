Passe de saison MLS : pouvez-vous vous inscrire pour une seule équipe ?

MLS Season Pass est un changement majeur dans les accords de diffusion des ligues sportives. Le service vous donne un accès en direct, en plusieurs langues, à chaque match de la Major League Soccer. Pas de pannes, pas de restrictions géographiques. C’est super. Mais pouvez-vous obtenir une version du Season Pass MLS pour une équipe ?

La réponse courte est non.

Peut-être que vous êtes un supporter inconditionnel et que vous ne vous souciez que de votre équipe. Ou peut-être êtes-vous un fanatique de Messi et ne voulez-vous regarder que des matchs impliquant son équipe de l’Inter Miami. Quoi qu’il en soit, vous obtenez toute la liste des matchs de la saison régulière de la MLS, de la Coupe des ligues et des séries éliminatoires, que vous souhaitiez l’autre contenu ou non.

Il est peu probable qu’un plan à équipe unique moins cher soit disponible à l’avenir. Donc, pour l’instant, vous obtenez tout.

Pourquoi la ligue n’offrirait-elle pas un plan de passe de saison MLS pour une équipe?

À 12,99 $ / mois pour le forfait le moins cher pour les abonnés Apple TV +, MLS Season Pass est un prix élevé par rapport aux autres services de streaming qui montrent le football. Paramount +, ESPN + et Peacock Premium peuvent tous être achetés moins cher que le Season Pass MLS. Et ils montrent tous plus de compétitions de football plus médiatisées. Le Season Pass MLS ne montre que les compétitions liées à la MLS.

Comme nous l’avons noté dans le passé, la MLS a réussi dans bon nombre de ses marchés à devenir une partie pertinente et importante du paysage sportif local et des discussions. Cependant, ils ont eu du mal à gagner la pertinence nationale comme la NFL, la NBA, la NHL et la NBA en bénéficient.

Inclure toute la MLS dans le Season Pass MLS, et ne pas offrir d’option à équipe unique, est une stratégie pour aider sur ce front.

Les fans les plus dévoués de la MLS, détenteurs d’abonnements, obtiennent gratuitement un abonnement MLS Season Pass. Les supporters inconditionnels du club qui n’ont peut-être pas d’abonnement sont la deuxième plus grande base d’abonnés probable.

Mais amener ces fans à se connecter à des matchs n’impliquant pas leur équipe s’est avéré difficile au fil des ans. Mais maintenant, si vous voulez regarder les matchs de votre équipe, vous devez vous procurer le Season Pass MLS. Si vous avez MLS Season Pass, vous avez également accès à tous les autres matchs de la ligue. En théorie, il est maintenant plus facile pour les fans de n’importe quelle équipe de regarder les matchs de toute la ligue. Ou dans le pire des cas, au moins peut-être consultez le spectacle de la MLS 360.

Les heures de coup d’envoi locales simultanées à 19 h 30 jettent quelque peu une clé dans cela. Mais généralement, avec au moins quelques jeux immédiatement avant ou après, le report de la visualisation est possible. Avec tout au même endroit, c’est pratique et vous savez où trouver des jeux. Cela s’oppose à l’ancienne méthode consistant à ne sélectionner que des jeux diffusés à l’échelle nationale, et pas toujours sur la même chaîne.

Si vous voulez MLS Season Pass, voici comment vous inscrire :

Allez-y et activez le lien pour MLS Season Pass Connectez-vous ou créez un compte. Vous n’avez pas besoin de vous abonner à Apple TV+. Inscrivez-vous avec les informations de paiement. Regarder Ligue majeure de football.

Verrons-nous un jour le Season Pass à la carte ?

L’accord MLS avec Apple TV dure dix ans, et c’est la première année. Il y a donc beaucoup de temps pour faire des ajustements et des ajustements.

Les heures de coup d’envoi et le retour à un format plus varié et étalé pourraient être une décision envisagée.

Quand il s’agit d’un abonnement de saison MLS pour une équipe, quand pourrions-nous voir une offre aussi allégée mise à disposition ?

Cela dépend probablement du nombre de personnes abonnées à la configuration actuelle. Si le nombre d’abonnés et les revenus ne répondent pas aux attentes, des modifications des offres peuvent s’avérer nécessaires.

Ils pourraient simplement baisser le prix du plan tout compris actuel. Mais il serait certainement plus logique d’offrir des plans d’équipe unique en plus du package complet existant. Dans le même ordre d’idées, des mini-plans spécifiques qui incluent uniquement la Coupe des ligues ou les éliminatoires de la Coupe MLS ne seraient pas non plus de mauvaises idées.

Avec des points d’entrée plus bas, répondant à différents types de fans, ils peuvent élargir l’attrait et probablement rapporter plus d’argent dans l’ensemble.