Passe de saison MLS : demandez-moi n’importe quoi

Pour le sac postal de cette semaine, nous faisons quelque chose d’un peu différent. De nombreux fans de football aux États-Unis auront certainement des questions sur le Season Pass MLS pour la saison à venir, et c’est maintenant votre chance de les poser. Le nouveau service de streaming dédié pour MLS fait partie d’un accord de 10 ans avec Apple TV.

Qu’il s’agisse des heures de lancement, du coût, des appareils à partir desquels vous pouvez diffuser ou de toute autre chose, posez-nous vos questions dans les commentaires ci-dessous, et nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo, nous lirons votre nom à l’antenne.

L’accord historique avec Apple verra tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS et les matchs de la Coupe des ligues disponibles pour les abonnés, où que vous soyez. Cela signifie plus de pannes d’électricité embêtantes. Il y aura du contenu d’équipe supplémentaire, des jeux MLS NEXT Pro et MLS NEXT, ainsi que d’autres cloches et sifflets.

MLS Season Pass est une rupture spectaculaire avec les offres télévisées traditionnelles que la ligue a eues dans le passé. Alors que certains jeux seront toujours à la télévision traditionnelle, la grande majorité ne sera diffusée qu’en streaming. Fini les réseaux sportifs régionaux ou les offres TV locales. Il sera intéressant de voir si d’autres ligues sportives aux États-Unis empruntent une voie similaire à l’avenir.

Le nouveau contrat MLS Season Pass intervient également à un moment de changement de compétition pour la MLS. La Coupe des ligues élargie est désormais un tournoi multinational légitime, mettant en vedette toutes les équipes MLS et Liga MX, avec des places en Ligue des champions en jeu. Cette saison voit également d’autres changements de qualification pour la Ligue des champions, car ces compétitions ont été réorganisées pour 2024.

Posez vos questions sur le Season Pass MLS

Les fans chevronnés de la MLS et les nouveaux venus devront se familiariser avec la nouvelle plateforme pour suivre la ligue. Si vous êtes un fan inconditionnel d’un seul club, le pass saison MLS est essentiel.

Alors n’oubliez pas de poser vos questions ci-dessous dans les commentaireset restez à l’écoute pour les réponses vidéo.