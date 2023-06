Passagers sous-marins du Titanic : qui sont la femme de Shahzada, Christine, et sa fille, Alina ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Plus de détails sont apparus sur le père et le fils décédés dans la catastrophe du Titan alors que la mère de l’adolescente révèle qu’elle était à bord du bateau de soutien lorsque l’implosion s’est produite.

Christine Dawood, mère de Suleman Dawood, 19 ans, et épouse de Shahzada Dawood, qui étaient toutes deux à bord du submersible condamné, a révélé qu’elle avait cédé sa place pendant le voyage pour que son fils puisse partir.

Mme Dawood et sa fille de 17 ans, Alina, étaient sur le Polar Prince, le navire de soutien du sous-marin, lorsque le Titan a perdu les communications et n’a plus jamais été entendu, a-t-elle déclaré à la BBC.

La mère de deux enfants a révélé qu’elle avait reculé pour permettre à son fils de prendre sa place pendant le voyage, et il était « tellement excité » d’essayer de battre un record du monde Guiness pendant qu’il était dessus – en résolvant un Rubik’s Cube à 3 700 mètres sous le mer.

Le conseiller en affaires basé au Royaume-Uni, Shahzada, 48 ans, était l’une des cinq personnes à bord du submersible le 18 juin, avec son fils.

Le duo est parti avec trois autres membres d’équipage, Hamish Harding, Stockton Rush et Paul-Henry Nargeolet le dimanche 18 juin mais le submersible n’est jamais revenu.

Il a perdu le contact avec son vaisseau-mère Polar Prince une heure et 45 minutes après le début du voyage et des parties de l’épave ont été retrouvées quelques jours plus tard après une recherche mamouth par des agences internationales.

Qui est Shahzada Dawood ?

Shahzada est né au Pakistan et vit maintenant à Surbiton dans le Surrey avec sa femme, Christine Dawood et leurs deux enfants.

L’homme de 48 ans est conseiller en affaires et siège au conseil d’administration de plusieurs organisations caritatives et organisations.

À sa mort, il était membre du conseil d’administration de Prince’s Trust International et vice-président de la société pakistanaise Engro Corporation.

Dans une déclaration avant l’annonce de sa mort, la famille de Shahzada a déclaré : « Shahzada a activement défendu une culture d’apprentissage, de durabilité et de diversité en sa qualité de vice-président d’Engro Corporation au Pakistan.

« Passionné par l’impact social, il travaille beaucoup avec la Fondation Engro, la Fondation Dawood, l’Institut SETI et Prince’s Trust International.

« Hors du bureau, il s’est exprimé avec passion aux Nations Unies en 2020 lors de la Journée internationale des femmes et des filles dans la science et à l’Oxford Union en 2022.

« Ses intérêts incluent la photographie, en particulier la photographie animalière, et l’exploration de différents habitats naturels, tandis que Suleman est un grand fan de littérature de science-fiction et apprend de nouvelles choses. »

Qui est la femme de Shahzada, Christine Dawood ?

Christine Dawood est une coach et psychologue née en Allemagne. Le couple partage deux enfants, Suleman, 19 ans et Alina, qui est plus âgée.

Christine Dawood vivait avec son mari et ses deux enfants à Surbiton, Surrey (BBC)

Mme Dawood poursuivait à l’origine une carrière en ingénierie, mais l’a laissée derrière elle lorsqu’elle a été impliquée dans un accident d’avion presque mortel en 2019 alors qu’elle voyageait avec son mari.

Écrivant sur l’incident dans son blog, Mme Dawood a déclaré : « J’ai lu à plusieurs reprises que les gens commencent à prier dans de telles situations ou que leur vie défile comme un film.

« Mon mari m’a dit plus tard qu’il pensait à toutes les opportunités qu’il avait manquées et à tout ce qu’il voulait encore enseigner à nos enfants. »

Qui sont les enfants Dawood ?

Suleman étudiait le commerce à l’Université de Strathclyde en Écosse lorsqu’il a fait le voyage sur le Titan avec son père.

Alina, la sœur aînée, s’est spécialisée en littérature anglaise à l’université et a reçu des distinctions et des récompenses pour son travail universitaire.

Suleman Dawood étudiait le commerce à l’Université de Strathclyde (Engro Corporation Limited via AP)

Alina et Suleman ont grandi au Pakistan et à Londres.

Le professeur Sir Jim McDonald, directeur de l’Université de Strathclyde, a déclaré dans un communiqué: « Je vous écris avec le cœur lourd pour partager la nouvelle qu’un de nos étudiants, Suleman Dawood, est un passager à bord du submersible qui manque dans l’Atlantique Nord. .

« Nous sommes profondément préoccupés par Suleman, son père et les autres personnes impliquées dans cet incident.

« Je sais que vous vous joindrez à moi pour envoyer nos pensées et nos prières à leurs familles et à leurs proches. »

S’adressant à la BBC à propos de son fils, Mme Dawood a déclaré que Suleman était « tellement excité » d’essayer de battre un record du monde avec son Rubik’s cube sous l’eau.

Elle a dit que son fils adorait le jeu de puzzle et pouvait le résoudre en 12 secondes seulement. Il avait pour objectif de résoudre le Rubik’s cube à 3 700 mètres sous la surface de l’océan, réalisant ainsi un record du monde Guiness.

La famille Dawood est considérée comme l’une des plus riches du Pakistan et entretient des liens étroits avec le Royaume-Uni.

Qu’est-il arrivé à Shahzada et Suleman Dawood ?

Le père et le fils ont été déclarés morts le 22 juin, quatre jours après être partis sur le submersible Titan avec trois autres hommes pour descendre à l’épave du Titanic.

Le submersible est parti le dimanche 18 juin, mais tout contact a été perdu avec lui une heure et 45 minutes après le début du voyage.

Une mission de sauvetage comprenait deux véhicules télécommandés envoyés pour rechercher la zone autour du Titanic, de la surface de l’océan jusqu’aux profondeurs.

Shahzada Dawood était un homme d’affaires britannique (Engro Corporation Limited, PA) (Médias PA)

Des débris du sous-marin ont ensuite été découverts deux jours plus tard, le 20 juin.

Les garde-côtes américains ont déclaré avoir découvert des débris au fond de l’océan « compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression ».

Ce n’est que quatre jours après le début du voyage, le jeudi 22 juin, qu’OceanGate Expeditions a publié une déclaration, qui disait : « Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding, et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement disparu.

Les équipes continuent de mener une enquête sur la scène et ce qui s’est passé.