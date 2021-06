Passagers positifs pour COVID après avoir navigué sur une croisière 100% vaccinée

Deux passagers qui partageaient une chambre à bord du navire Celebrity Millennium de Celebrity Cruises, qui ne transportait que des passagers et des membres d’équipage entièrement vaccinés, ont été testés positifs pour COVID-19, a déclaré la compagnie de croisière dans un communiqué.

Les tests sont revenus positifs lors des tests de fin de croisière, qui sont terminés 72 heures avant le retour aux États-Unis, a déclaré le porte-parole de Celebrity Cruises, Jonathon Fishman, à USA TODAY.

Tous les passagers devaient présenter une preuve de vaccination en plus d’un test COVID-19 négatif dans un délai de 72 heures avant le départ du navire de l’île caribéenne de Saint-Martin samedi. Le navire est actuellement amarré à Curaço et les passagers testés positifs restent isolés à bord, a déclaré Fishman. Le navire retournera à Saint-Martin ce samedi pour débarquer.

« Les individus sont asymptomatiques et actuellement isolés et surveillés par notre équipe médicale », indique le communiqué de Celebrity. « Nous effectuons la recherche des contacts, accélérons les tests pour tous les contacts étroits et surveillons de près la situation. »