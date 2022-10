Passager handicapé retiré du vol à YVR

Shayne De Wilde, 32 ans, souffre de paralysie cérébrale et de quadriplégie spastique, mais cela ne l’empêche pas de jouer au jeu qu’il aime. De Wilde participe au power soccer, un sport adapté pour les personnes en fauteuil roulant.

L’assistant informatique de North Vancouver se déplace fréquemment pour animer des événements de soccer à travers le Canada.

“J’ai beaucoup volé dans ma vie, et avec ce fauteuil roulant, j’ai volé (pendant) environ six ans, et je n’ai jamais rien rencontré de tel”, a déclaré De Wide. “Quand les choses ont mal tourné, c’est quand j’étais à bord du vol.”

Alors qu’il s’installait dans son siège sur un vol WestJet de Vancouver à Calgary vendredi dernier, De Wilde a été approché par le personnel de la compagnie aérienne, qui lui a dit qu’il y avait un problème avec l’un de ses fauteuils roulants électriques.

Dans une interview avec CTV News, le porte-parole de WestJet, Morgan Bell, a expliqué que la chaise était trop haute pour rouler dans la soute à la verticale, de sorte que l’équipe au sol l’avait renversée sur le côté, provoquant l’activation des lumières à l’arrière de la chaise. Et Bell dit que c’est un gros problème.

“L’avion ne peut pas décoller avec n’importe quel type d’activation involontaire de l’alimentation dans les appareils situés dans le ventre de l’avion”, a-t-elle déclaré.

Alors que l’avion était assis sur le tarmac et que les passagers attendaient, De Wilde raconte que le responsable des bagages lui a demandé comment débrancher les batteries du fauteuil roulant. Il a appelé la société de matériel médical et a passé le téléphone à l’équipe au sol pour essayer de trouver une solution, en vain.

“Après près d’une heure d’essais pour y remédier, la décision a été prise de décharger le fauteuil roulant et Shayne, finalement, parce que l’avion ne pouvait pas décoller en toute sécurité”, a déclaré Bell.

De Wilde dit qu’avoir été retiré de l’avion devant les autres passagers parce que son fauteuil roulant ne pouvait pas être rangé en toute sécurité dans la soute était humiliant.

“C’était vraiment humiliant pour moi, étant donné que je ne fais rien de mal. Je suis traité comme un citoyen de seconde classe dans mon propre pays », a-t-il déclaré. “C’est déconcertant pour moi de voir comment quelque chose comme ça se produit encore en 2022.”

WestJet reconnaît que l’incident n’aurait jamais dû se produire.

“Nous nous excusons sincèrement auprès de Shayne”, a déclaré Bell. “Nous réalisons que ce n’était pas une expérience agréable pour lui à vivre dans l’avion, d’autant plus qu’il s’était enregistré, qu’il avait tout fait correctement et qu’il avait été chargé dans l’avion et que son fauteuil roulant était assis là et il semblait être éteint. Et puis, quand il est entré dans la soute ventrale de l’avion, c’est là que les problèmes sont survenus.

En fin de compte, Air Canada a pu transporter De Wilde à Calgary plus tard le même jour. L’équipe au sol de cette compagnie aérienne savait qu’il ne fallait pas renverser le fauteuil roulant lorsqu’il était chargé dans l’avion et a retiré l’appui-tête pour s’assurer qu’il se redressait. WestJet a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour s’assurer que cette erreur ne se reproduise plus jamais.

“Je pense que l’équipe au sol a beaucoup appris de cela, même en traitant avec l’autre opérateur qui a transporté le fauteuil roulant. Ils savent comment gérer cela », a déclaré Bell. “Nous pensons que nous serions mieux préparés la prochaine fois pour nous assurer que cela ne se produise pas.”

De Wilde dit que beaucoup de ses amis qui utilisent des fauteuils roulants hésitent à prendre l’avion par peur de rencontrer ce type de problèmes avec leur équipement essentiel.

“Je pense qu’il est important de mettre cela en lumière et d’aider ces compagnies aériennes et ces personnes à être conscientes”, a-t-il déclaré.

Il souhaite que les compagnies aériennes s’assurent que tout le personnel et les sous-traitants savent comment manipuler correctement les fauteuils roulants. Et il ne laissera pas l’incident embarrassant l’empêcher de voler, en disant :

“Je pratique un sport et je fais de la compétition, et vous devez pouvoir voyager en faisant ce sport.”