Passage pour piétons orange à Chilliwack peint pour honorer les survivants des pensionnats

Il s’agit du premier passage pour piétons orange sur la propriété de l’école à Chilliwack, peint pour reconnaître le douloureux héritage des pensionnats.

“L’espoir est que cela devienne un sujet de conversation, où un enfant pourrait demander de quoi il s’agit, et cela deviendrait un moment d’enseignement pour nous”, a déclaré Jen O’Connal, présidente du conseil consultatif des parents (PAC) à l’école primaire d’Evans.

Les responsables d’Evans PAC ont officiellement présenté la conception orange du passage pour piétons aux responsables du district scolaire de Chilliwack et ont travaillé avec eux pour s’assurer qu’il était entièrement conforme aux normes de sécurité provinciales.

Ils ont fait le travail des jambes et créé un modèle de la conception de la plume, afin que d’autres puissent maintenant en profiter.

« Parce qu’il s’agit du premier du genre à Chilliwack, nous avons travaillé avec un designer pour en faire un modèle », a déclaré le président du PAC.

Un type de pochoir fabriqué à partir de ce modèle est maintenant disponible dans le district scolaire pour d’autres écoles ou entreprises qui pourraient vouloir reconnaître les impacts du système des pensionnats de cette même manière visuellement visible.

« C’est un moyen important et facile de faire reconnaître l’histoire du Canada avec les pensionnats », a déclaré O’Connal.

La présidente d’Evans PAC, Jen O’Connal, à Chilliwack. (Jennifer Feinberg/ Chilliwack Progress)

En plus du nouveau passage pour piétons orange, il y a aussi un passage pour piétons arc-en-ciel fraîchement peint pour représenter l’inclusivité et la fierté, ce qui peut également offrir de précieux moments d’enseignement aux enfants, a-t-elle ajouté.

En fait, le PAC avait initialement prévu de peindre les deux passages pour piétons d’Evans avec le design arc-en-ciel LGBTQ, lorsque l’idée a germé pour que l’un d’eux soit orange avec une plume blanche, comme l’a suggéré l’enseignante Nicola Bramble.

Ils y ont pensé, puis ont pris des mesures pour que cela se produise.

« Dans le climat des deux dernières années et de tout ce qui a été révélé au sujet des pensionnats, ce qui est plus que ce que nous savions de l’histoire auparavant, nous avons pensé qu’il était important de reconnaître dans un domaine où nos enfants apprennent et jouent », O’Connal a expliqué.

chilliwackChilliwack School Districtécoles résidentielles