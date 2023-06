Passage de l’Inter Milan au match pour le titre contre Manchester City

L’Inter Milan disputera sa cinquième finale de Ligue des champions face à Manchester City à Istanbul samedi.

Le triple champion tentera de remporter son premier titre depuis qu’il a remporté le triplé de la Serie A, la Coupe d’Italie et la Ligue des champions sous José Mourinho en 2010.

Pour l’actuel entraîneur Simone Inzaghi, il s’agit de la première finale de la Ligue des champions, comme c’est le cas pour tous ses joueurs.

A LIRE AUSSI| Le transfert de choc de Lionel Messi à l’Inter Miami, l’échange saoudien de Karim Benzema et d’autres changements possibles pendant la fenêtre de transfert d’été 2023

Peu de gens auraient imaginé que les Nerazzurri seraient dans cette position lors du tirage au sort en août.

Mais l’Inter est passé d’un groupe difficile composé des géants européens du Bayern Munich et de Barcelone, et il a ensuite éliminé Porto, Benfica et son rival de la ville, l’AC Milan, en route vers la finale.

Phase de groupes (Inter Milan, Bayern Munich, Barcelone, Viktoria Plzen)

Dès le tirage au sort, le groupe de l’Inter a été surnommé le groupe de la mort. Le Bayern, Barcelone et l’Inter avaient 14 titres entre eux. L’équipe tchèque Viktoria Plzeň a complété le quatuor. L’avenir de l’Inter en Ligue des champions semblait sombre lorsqu’il a perdu 2-0 à domicile contre le Bayern lors du premier match. C’est aussi la manière de cette défaite qui a rendu la progression improbable car il y avait un fossé évident entre les deux équipes. L’Inter aurait perdu par un score plus lourd sans le gardien Andre Onana. L’Inter a également perdu par le même score en Allemagne, mais à ce moment-là, il avait déjà obtenu une place dans les 16 derniers. Une victoire controversée à domicile contre Barcelone lui avait donné l’avantage dans ce qui avait été présenté comme le concours pour la deuxième place – comme Le Bayern s’est enfui avec le groupe – et les Nerazzurri ont consolidé cela avec un match nul 3-3 en Espagne.

16 derniers vs Porto

L’Inter a battu Porto 1-0 au total pour atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis sa sortie à ce stade en 2011 en tant que champion en titre. Un but tardif de Romelu Lukaku au match aller – et une fortune au second – a suffi à voir l’Inter avancer et peut-être sauver le travail d’Inzaghi. Au moment où l’Inter s’est rendu à Porto en mars, il était déjà sorti de la course au titre de Serie A car il avait perdu 18 points de retard sur le leader et futur champion Napoli. La pression était sur Inzaghi. L’Inter a défendu solidement au Portugal mais Porto aurait dû prolonger le match après une finale dramatique. Au plus profond des arrêts, Porto a fait dégager un tir de la ligne et a également touché les boiseries à deux reprises – le tout en l’espace d’une minute.

Quart de finale contre Benfica

Inzaghi et l’Inter étaient encore plus sous pression avant leur deuxième test portugais. L’Inter était sans victoire depuis plus d’un mois lorsqu’il s’est rendu à Benfica. Mais il a mis fin à cette série de six matchs sans victoire avec une victoire 2-0, grâce à une tête de Nicolò Barella et un penalty de Lukaku. L’Inter a suscité de nouvelles critiques en perdant ensuite à domicile contre Monza dans le championnat italien, mais il a fait match nul 3-3 contre Benfica à San Siro pour avancer 5-3 au total. Le match retour a également été plus confortable que ne le suggère le score, l’Inter ayant renoncé tardivement à une avance de deux buts. L’Inter avait été critiqué pour ne pas être assez clinique devant le but et ne pas avoir réussi à convertir de nombreuses occasions, mais Barella a marqué tôt et Lautaro Martínez et Joaquín Correa ont marqué en seconde période pour tous mais sceller la place de leur équipe dans les quatre derniers.

A LIRE AUSSI| UEFA Champions League: Ashley Westwood pense que l’Inter Milan n’est pas l’outsider face à Manchester City

Demi-finale contre l’AC Milan

Tout semblait aller bien pour l’Inter lors de la préparation de la demi-finale contre son rival de la ville, l’AC Milan. Les joueurs sont revenus de blessures, tandis que d’autres qui avaient réalisé des performances inférieures à la normale ont commencé à se mettre en forme, notamment Lukaku. L’Inter a battu Milan 2-0 lors du match aller du soi-disant « Euroderby », avec des buts d’Edin Džeko et Henrikh Mkhitaryan dans les 11 premières minutes. Martínez a marqué le seul but d’une victoire 1-0 lors du match retour, où l’Inter était théoriquement l’équipe à domicile dans le stade partagé par les deux équipes de Milan. Ces victoires sont survenues au milieu d’une course impressionnante qui a vu l’Inter terminer la saison avec 11 victoires lors de ses 12 derniers matches – avant son dernier et le plus important match de la saison samedi.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)