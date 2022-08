Passage à une nouvelle fusée au milieu des pertes, enquête

Le petit constructeur de fusées Astra a déclaré jeudi qu’il n’aurait pas de vols supplémentaires cette année après que la société a signalé une autre perte trimestrielle.

“La possibilité de commencer les lancements commerciaux en 2023 dépendra du succès de nos vols d’essai” pour un nouveau système de fusée, a ajouté le PDG d’Astra, Chris Kemp, lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre de la société.

Les actions d’Astra ont chuté d’environ 3 % après les heures de négociation par rapport à sa clôture de 1,58 $, l’action ayant chuté de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois.

Astra a déclaré s’éloigner de son système Rocket 3.3 plus tôt que prévu et se concentrera désormais sur la prochaine version de son lanceur. Le système amélioré, appelé Rocket 4.0, est plus puissant et plus cher, avec un prix pouvant atteindre 5 millions de dollars par lancement.

Le changement intervient après le lancement de la société en juin, avec une fusée 3.3 transportant une paire de satellites pour la mission TROPICS-1 de la NASA – la première d’une série de trois missions pour l’agence. Mais la mission TROPICS-1 a échoué à mi-lancement, la société étant incapable de livrer les satellites en orbite.

La Federal Aviation Administration mène l’enquête sur l’échec de TROPICS-1 aux côtés d’Astra, la NASA ayant suspendu le calendrier. L’enquête TROPICS-1 est toujours en cours, mais Kemp a déclaré jeudi que la NASA restait déterminée à effectuer les deux missions restantes à une heure indéterminée.

Pour les trois mois terminés le 30 juin, Astra a enregistré une perte de BAIIA ajusté de 48,4 millions de dollars, avec des revenus de 2,7 millions de dollars. La société dispose de 200,7 millions de dollars en espèces et a récemment annoncé une facilité de financement de 100 millions de dollars par l’intermédiaire de B. Riley Principal Capital.

La société a souligné que sa gamme de produits s’étendait au-delà des fusées, Astra déclarant avoir 103 commandes pour ses moteurs de vaisseaux spatiaux.