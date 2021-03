Tout en soutenant l’idée que la liberté de voyager devrait être rétablie, les États membres de l’UE peuvent être entraînés dans un débat sans fin sur les détails du laissez-passer commun qui contiendra des données sur l’immunité Covid-19 ou une preuve de vaccination.

Mercredi, la Commission européenne a présenté officiellement son plan pour un laissez-passer qui serait commun à tous les États membres et permettrait une reprise progressive de la capacité de voyager librement à travers le bloc.

Nous proposons de créer un certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation en toute sécurité à l’intérieur de l’UE pendant la pandémie. Le certificat:

✅ Être accessible et sécurisé pour tous les citoyens de l’UE

✅ Soyez non discriminatoire

Depuis qu’une telle initiative a été lancée pour la première fois, elle a été largement surnommée le «passeport de vaccination» dans les médias et a déclenché une vague de toutes sortes de préoccupations. Les gens ont commencé à établir des parallèles avec l’exemple le plus évident d’un «certificat de santé» appliqué de nos jours: le programme de «passeport vert» d’Israël. Là, ceux qui ont reçu deux doses d’un vaccin Covid-19, ou qui sont immunisés après avoir été malades, ont des privilèges dans la vie de tous les jours.

La ressemblance est devenue encore plus prononcée lorsque la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen révélé le document commun du bloc s’appellerait le «Digital Green Pass» (renommé depuis lors «Digital Green Certificate»). La Chine a également déployé une application similaire pour les voyageurs plus tôt – cependant, on ne sait toujours pas quels pays sont prêts à la reconnaître comme valide.

L’annonce de Von der Leyen, faite au début du mois de mars, a conduit à un certain nombre de gros titres des médias exprimant leur inquiétude quant au «déploiement du passeport vaccinal de l’UE». La proposition officielle, faite ce mercredi, devrait déclencher une nouvelle vague. Lors de la présentation du «certificat vert», les principales personnalités de la Commission européenne ont clairement indiqué qu’il appartenait toujours aux États membres de décider comment l’utiliser.

Faire pression pour un « laissez-passer vert »: le tourisme compte

Les principaux moteurs de l’idée des certificats de voyage sont les pays dont les budgets souffrent le plus de la perturbation de leurs vacances d’été. La presse espagnole, par exemple, a surnommé Covid-hit 2020 «Une année noire pour le tourisme», car le pays a accueilli 77% de visiteurs en moins qu’en 2019. Il n’est donc pas surprenant que l’Espagne veuille être la première du bloc à essayer le «certificat vert» et s’efforce de le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Le ministre espagnol du tourisme a même suggéré que le pays serait prêt à utiliser le certificat en mai, lorsque Madrid accueillera la Foire internationale du tourisme.

Comment cela serait possible reste à expliquer. Les fonctionnaires de l’UE s’attendent à ce qu’ils aient besoin de trois mois de travail technique avant que le certificat ne soit prêt. Le ministre grec du tourisme – un autre pays qui a connu une baisse de près de 80% du nombre de touristes l’année dernière – a appelé les dirigeants de l’UE à « Bougez plus vite » et adoptez le pass.

L’impatience des membres du sud de l’UE est compréhensible, et ils ne sont pas seuls à réclamer une sorte de «vie normale» de retour le plus tôt possible. «Nous avons besoin de la liberté de voyager au sein de l’Union européenne», Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a proclamé en février. Le chancelier Kurz plaide pour un certificat basé sur l’expérience israélienne. La Grèce et Chypre ont déjà montré leur soutien à cette pratique, en signant un accord avec l’État juif pour permettre aux personnes vaccinées de voyager librement.

Est-ce que ça va être un «laissez-passer vaccin»?

Et voici où cela revient à la principale pierre d’achoppement – la vaccination. Selon la ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmes:

Notre peur: la vaccination devient un filtre en entrant dans le pays. C’est faux. La vaccination n’est pas obligatoire dans notre pays.

La préoccupation est également partagée par l’Allemagne et la France. Tout en soutenant l’idée du « laissez-passer » en général, la chancelière Angela Merkel a souligné qu’il serait prématuré de donner des privilèges à ceux qui ont eu le coup, étant donné qu’il y en a si peu dans l’UE jusqu’à présent. «Tant que le nombre de personnes vaccinées est tellement inférieur au nombre de personnes en attente d’être vaccinées, l’État ne devrait pas traiter les deux groupes différemment», dit-elle dans une interview. En Allemagne, environ 8% de la population a reçu la première dose.

Juste avant qu’Ursula von der Leyen n’annonce le projet de « passe verte » début mars, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le pays pourrait développer un « certificat sanitaire » interne pour permettre aux gens d’entrer dans les restaurants ou les lieux culturels, et a souligné qu’il est contre l’idée d’avoir un document qui est « Uniquement lié à la vaccination. » Pour le moment, environ 8% de la population française ont reçu leur première dose de vaccin.

Comme révélé mercredi, le projet tente de répondre aux craintes du «passage du vaccin». Le certificat prévu comprendra une preuve de vaccination et des informations sur le processus de récupération des personnes qui ont souffert du virus. Pour les citoyens non vaccinés, il inclura les résultats de leur test Covid-19.

«Il est nécessaire de prévenir la discrimination contre les personnes qui ne sont pas vaccinées», l’exposé des motifs indique. «Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination… ne devrait pas être une condition préalable à l’exercice des droits de libre circulation.»

Cependant, cette formule non contraignante ne semble pas empêcher les États membres de l’UE de décider eux-mêmes de laisser entrer des personnes non vaccinées.

Pas d’unité dans l’Union

Vous pourriez vous attendre à ce que la réponse soit donnée la semaine prochaine, lorsque les dirigeants de l’UE doivent se réunir pour un sommet. Ne pariez pas trop sur leur unanimité, cependant. « Tout le monde ici convient que nous avons besoin de quelque chose comme ça, » La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré après des entretiens informels en février. Le problème est que tout le monde n’a pas la même idée de ce «quelque chose».

«L’accord dépend de la position prise par les pays qui sont contre, en principe, un ‘passeport vaccinal’,» Simon Clarke, microbiologiste de l’Université de Reading au Royaume-Uni, a déclaré à RT. «Mais en fin de compte, ils doivent se rappeler que les pays dotés de grandes industries touristiques pourraient, s’ils le souhaitent, suivre leur propre chemin et refuser de laisser entrer des personnes sans passeport d’immunité. Cela leur impose donc un certain fardeau de travailler avec d’autres pays et de s’assurer qu’ils sont satisfaits. »

Est-ce que c’est là que l’UE prend position pour défendre son titre d ‘«Union»? Le Français Macron le pense apparemment. Il a déjà appelé à «Empêcher chaque pays de développer son propre système». Plus facile à dire qu’à faire, cependant. Pour sa part, l’Autrichien Kurz a remarqué que sans solution commune, le « laissez-passer vert » serait « Approché au niveau national. »

Kurz a des raisons d’être sceptique: la question vitale précédente qui nécessitait un effort conjoint du bloc – une stratégie de vaccination commune – s’est avérée être un échec. Les affirmations croissantes sur le chaos dans la distribution ont abouti à un appel de cinq États membres de l’UE, dont l’Autriche, à organiser un sommet et à répondre à la préoccupation selon laquelle «Les livraisons de doses de vaccin… aux différents États membres de l’UE ne sont pas mises en œuvre sur un pied d’égalité.» Face à la pénurie de doses de vaccins, certains membres de l’UE, comme la Hongrie et la Slovaquie, ont choisi de conclure leurs propres contrats avec la Russie et la Chine. Pour la Slovaquie, l’achat de Spoutnik V a provoqué un scandale politique de haut niveau.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est toujours opposée à l’idée de «Une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour les voyages internationaux comme condition de départ ou d’entrée.»

«Pour le moment, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas recommandé les passeports de vaccination comme éléments permettant d’accorder des privilèges ou de permettre le voyage», a déclaré à RT la représentante de l’organisation en Russie, le Dr Melita Vujnovic. «Cependant, de bonnes données sur la vaccination sont extrêmement importantes et les pays sont encouragés à disposer de systèmes d’information qui leur permettent de suivre la vaccination.»

Plus d’obstacles sans résultat

Ceux qui ont attendu l’annonce de mercredi pour clarifier l’initiative du «certificat vert» pourraient se sentir déçus. Selon le commissaire européen à la justice Didier Reynders, les États membres vont se doter d’un «outil». Donc, apparemment, la responsabilité de son utilisation incombe entièrement à eux.

Le pass servira-t-il uniquement à des fins de voyage ou permettra-t-il aux gens d’entrer dans les cafés, les gymnases ou les concerts? C’est à chaque pays de décider.

Les vaccinés se sentiront-ils soulagés? En ce qui concerne les voyages – pas du tout. Le «certificat vert» indiquera le type de vaccin utilisé par son titulaire et s’il est approuvé par l’Agence européenne des médicaments. Pourtant, il y a des personnes en Hongrie, par exemple, qui ont reçu des doses de vaccins Spoutnik V de Russie ou de Sinopharm de Chine, dont aucun n’a été approuvé par l’agence (un seul de ces deux médicaments a même été soumis à l’examen de l’EMA). Et chaque État membre a le droit de décider comment les traiter.

Les détenteurs du pass seront-ils libérés des tests ou des quarantaines? Pas nécessairement. Les États membres peuvent toujours appliquer les restrictions qu’ils souhaitent aux personnes qui franchissent leurs frontières – il leur suffit de «Informe la Commission et tous les autres États membres et explique les raisons de ces mesures.»

«Les pays dotés de grandes industries touristiques sont ceux qui décident si les gens viennent, vaccinés ou non. La décision leur appartient, » Simon Clarke a conclu.

Pendant ce temps, les questions ne cessent de monter. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir le certificat? Comment le processus de contrôle aux frontières sera-t-il organisé? Et le plus important – mais peut-être le plus décevant: combien de temps faudrait-il aux dirigeants du bloc pour s’entendre sur les conditions d’utilisation du «certificat vert»?

