Pascal Siakam et Christian Koloko commencent ensemble et marquent l’histoire

Pascal Siakam et Christian Koloko sont entrés dans l’histoire de leur Cameroun natal lundi soir.

Et ils pourraient être impliqués dans plus tard cette semaine.

Siakam et Koloko étaient tous les deux dans la formation de départ des Raptors de Toronto contre le Heat de Miami. C’était la première fois dans l’histoire de la NBA que deux joueurs camerounais commençaient un match ensemble.

Le match de lundi marquait la 31e fois dans l’histoire de la NBA que deux joueurs camerounais commençaient le même match – mais dans chacun des 30 premiers cas, ils commençaient dans des équipes opposées. La plupart d’entre eux étaient des matchs entre les Raptors et les 76ers de Philadelphie, ceux qui mettaient en vedette Siakam et Joel Embiid.

Il n’y a jamais eu trois titulaires camerounais dans le même match. Cela peut changer cette semaine; les Raptors affronteront Philadelphie mercredi et vendredi. Embiid, Siakam et Koloko sont tous d’anciens campeurs de Basketball Without Borders Africa.

Koloko, une recrue de 7 pieds 1 pouce, a obtenu son premier départ à son quatrième match en carrière et a pris la place laissée vacante par Scottie Barnes – qui a été mis à l’écart par une entorse à la cheville. Siakam en est à sa septième saison avec les Raptors et sa cinquième en tant que partant à temps plein.

Koloko et Siakam sont tous deux originaires de Douala, une ville de près de 6 millions d’habitants située sur la côte de l’océan Atlantique. Le match de lundi à Miami a débuté à 00h40 mardi dans leur ville natale.

Koloko faisant ses débuts en NBA la semaine dernière était un gros problème dans son pays natal, comme en témoignent tous les textos du milieu de la nuit qu’il recevait de ses amis et de sa famille au Cameroun.

«Je me souviens de ces moments, d’être à ce moment où tout le monde est excité pour vous», a déclaré Siakam à La Presse canadienne la semaine dernière. « Qui aurait pensé que nous serions tous les deux ici ? C’est fou.”

Koloko est le cinquième natif du Cameroun à débuter un match NBA, rejoignant Siakam, Embiid, Luc Mbah a Moute et Ruben Boumtje-Boumtje.

Les Raptors ont huit joueurs internationaux sur leur liste, marquant la deuxième saison consécutive avec Toronto en tête de la ligue dans ce département pour commencer la saison.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici