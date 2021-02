« Pas une ville en Israël sans violations »: la police dissocie plus de 100 partis et inflige 2500 amendes le jour de la fête de Pourim

De nombreuses personnes à travers Israël ont bafoué le couvre-feu national le premier jour de la fête de Pourim, la police ayant démantelé plus de 100 partis, infligeant des milliers d’amendes et procédant à des dizaines d’arrestations.

Célébrée pendant trois jours, Pourim est l’une des fêtes juives les plus joyeuses, avec des fêtes costumées et de grandes fêtes en famille et entre amis.

Israël vient d’assouplir son troisième verrouillage contre les coronavirus au milieu d’une campagne massive qui a vu un tiers de sa population de 9 millions de personnes recevoir les deux injections du vaccin Pfizer.

Mais, craignant que les festivités de Pourim ne provoquent une résurgence des infections, les autorités ont mis en place un couvre-feu nocturne de trois jours pour les vacances, interdisant les rassemblements et interdisant aux gens de s’aventurer à plus d’un kilomètre de chez eux.

Jeudi, premier jour des célébrations, les forces de sécurité ont mis en place des points de contrôle à 24 endroits à travers le pays, tout en envoyant des centaines de voitures de police en patrouille pour freiner d’éventuelles violations du couvre-feu – et cela s’est avéré être une nuit très chargée.

La police a dispersé plus de 100 groupes à Jérusalem, Beit Shemesh, Haïfa, Tel Aviv, Ashdod, Rehovot et ailleurs. Mais les autorités estiment qu’il y a eu aussi des dizaines de rassemblements qui ont réussi à rester sous le radar.

«Il n’y avait pas une ville en Israël où nous n’avions pas vu de violations», Ziv Sagiv, le chef de la division des enquêtes policières, a déclaré à la radio militaire.

Plus de 2 500 amendes ont été infligées aux organisateurs des fêtes et à leurs invités, tandis que des dizaines ont été arrêtés.

Recevoir un coup de feu Covid-19 n’est pas une excuse pour ignorer le couvre-feu, a déclaré Sagiv. «Ceux qui disent: » Qu’est-ce que tu veux, je suis vacciné « ne comprennent pas qu’ils peuvent encore être porteurs du virus et infecter leur environnement. »

Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, s’est rendu sur Twitter pour appeler le public à s’abstenir de grands rassemblements dans les jours restants de Pourim. « Arrêter. Licenciez les parties jusqu’après le coronavirus… L’édit religieux de gaieté pendant les vacances ne doit pas se faire au détriment du public », il a écrit.

Selon les médias, le gouvernement pourrait interrompre les transports en commun vers Jérusalem samedi soir et dimanche pour empêcher de grandes foules de converger. C’est une tradition religieuse de marquer le dernier jour de Pourim dans une ville fortifiée comme Jérusalem ou Safed.

Les juifs orthodoxes sont de plus en plus mécontents des restrictions introduites par les autorités israéliennes pendant la pandémie. Des manifestations haredi ont lieu régulièrement, se terminant souvent par des affrontements et des arrestations. Fin janvier, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles d’éminents rabbins qui ont succombé au coronavirus, les autorités étant incapables d’empêcher les rassemblements illégaux.

La communauté haredi a été l’un des groupes les plus durement touchés par Covid-19 en Israël, les experts affirmant que la grande taille de leurs familles ainsi que le fait de faire passer les pratiques religieuses avant les réglementations sanitaires y ont contribué.

