Le premier ministre de l’Alberta, une province canadienne riche en pétrole, Jason Kenney, a tiré la sonnette d’alarme sur la soi-disant grande réinitialisation, la décrivant comme un «sac à main d’idées de gauche, pour moins de liberté et plus de gouvernement».

Dans une vidéo explicative de quatre minutes sur ses canaux de médias sociaux, Kenney dit que la grande réinitialisation est « Pas une théorie du complot, mais un ensemble réel de propositions concrètes » basé sur un livre du même nom de Klaus Schwab.

Schwab est le président et fondateur du Forum économique mondial, alias Davos, ou comme Kenney le décrit, le « Le plus grand rassemblement d’hypocrites mondiaux de l’histoire. »

Le premier ministre affirme que Schwab a envoyé une copie à tous les dirigeants gouvernementaux du monde entier, détaillant sa thèse selon laquelle les gouvernements et les sociétés devraient saisir l’occasion de la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie Covid-19 pour réinventer le monde et changer radicalement les politiques.

Clairement pas fan du leadership mondialiste, Kenney fustige les élites de Davos qui prétendent «Donner une conférence aux hommes et aux femmes qui travaillent sur la manière de réduire leur empreinte carbone» avec «Une hypocrisie si épaisse que vous ne pouvez même pas la couper avec un couteau.»

Tout au long de la vidéo, Kenney dénonce les politiques proposées qui, selon lui, créeraient une pauvreté massive, en particulier les politiques énergétiques préconisées par certaines personnes très influentes, dont le propre premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

En tant que premier ministre du cœur des sables bitumineux du Canada, Kenney serait naturellement tourné vers des politiques plus conservatrices pour sauver des emplois dans sa province assiégée, qui a déjà été ravagée par la chute des prix du pétrole ces dernières années.

Cependant, il insiste toujours sur le fait que les politiciens et les dirigeants mondiaux ne devraient pas «Exploiter ou profiter d’une crise pour faire avancer un agenda politique», avec une version définitive, si elle est convenablement canadienne,« Diable non! »

«Si nous sommes vraiment tous dans le même bateau, comme nous ne cessons de le dire, que diriez-vous de nous concentrer sur la crise, sur la protection des vies et des moyens de subsistance, sur l’aide aux gens? Kenney rails, affirmant que l’alternative proposée par les partisans du Great Reset équivaut à «Tout un tas de politiques socialistes ratées.»

Il suggère plutôt que l’accent devrait être mis sur la création de la croissance économique, le redémarrage de certaines des centaines de milliers d’entreprises qui auront fait faillite et l’aide à ce qu’il estime « Des dizaines de millions » des chômeurs Covid-19 dans le monde retournent au travail.

Pendant ce temps, Trudeau a dévoilé son plan de relance « historique » de 100 milliards de dollars canadiens, malgré un déficit budgétaire prévu d’au moins 381,6 milliards de dollars canadiens cet exercice, dans le but de stabiliser l’économie post-pandémique du Canada.

Le paquet représente trois à quatre pour cent du PIB et ne ferait que souligner ce que le critique conservateur de la finance Pierre Poilievre, que Kenney a cité dans sa vidéo, a décrit comme le prétendu Trudeau « appétit insatiable pour dépenser l’argent des autres. »

