Le gouverneur Brian Kemp a publié une déclaration rejetant la demande de session législative spéciale que le président réclamait, renforçant ainsi l’apparente victoire de Joe Biden dans l’état de swing clé.

La campagne de Trump a fait valoir que la Géorgie devrait annuler les résultats des élections locales et sélectionner de nouveaux électeurs. Cependant, dimanche, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur ont publié une déclaration commune disant qu’il « pas une option qui est permise en vertu de la loi étatique ou fédérale. »

RUPTURE: Le gouverneur Brian Kemp et le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan disent qu’une session extraordinaire de l’Assemblée générale de Géorgie n’a pas lieu. "… faire cela afin de sélectionner une liste distincte d’électeurs présidentiels n’est pas une option autorisée en vertu de la loi étatique ou fédérale." pic.twitter.com/cYquxxM9BK – Chenue Her (@ChenueHer) 7 décembre 2020

Cela vient après dur critique Kemp a été confronté à Trump pour sa gestion des élections dans l’État. Il a fait valoir qu’il le ferait « gagner facilement et rapidement la Géorgie »si le gouverneur a permis une « vérification de signature simple. »

Le président a ensuite doublé ses critiques à l’encontre de Kemp lors d’un rassemblement dans l’État – son premier depuis le jour des élections – samedi. L’événement a été organisé pour soutenir les candidats républicains dans la prochaine course au Sénat américain, qui décidera qui obtiendra le contrôle législatif crucial à Washington.

Le gouverneur n’était pas présent au rassemblement. Lors de son discours, Trump offertle membre du Congrès Doug Collins, qui a participé à l’événement, se présente pour le bureau dans deux ans au lieu de Kemp. Ilajoutéeque ses adversaires ont« triché et truqué »l’élection, comme la foule a scandé« Arrêtez le vol! »

« Votre gouverneur pourrait l’arrêter très facilement s’il savait ce qu’il faisait! »Trump a répondu.

Aussi sur rt.com « Nous ne nous rendrons JAMAIS, jamais », dit Trump en Géorgie, alors que la foule chante « STOP THE STEAL »

Selon les résultats certifiés, même après les recomptages, Joe Biden a remporté le swing state clé par près de 12000 voix, comme Trump insiste sur sa propre victoire à la place, en disant qu’il« a reçu de loin plus de votes JURIDIQUES. »

Lors du rassemblement, Trump a exhorté ses partisans à voter pour les sénateurs républicains, ajoutant que s’ils ne le faisaient pas,«les socialistes et les communistes gagnent».Il a conclu son discours en disant qu’il« ne jamais, jamais se rendre. »

Si les sénateurs David Perdue et Kelly Loeffler perdent tous deux en janvier, le Sénat serait équilibré entre 50 républicains et 50 démocrates. Dans ce cas, le futur vice-président présumé Kamala Harris voterait pour le bris d’égalité, mettant la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès entre les mains des démocrates pour la première fois en dix ans.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!