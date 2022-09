Selon un nouveau rapport, il est possible de réduire de 14 % les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie agricole canadienne provenant des engrais azotés sans compromettre la sécurité alimentaire, mais l’objectif de 30 % du gouvernement est « irréaliste ».

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, a annoncé l’an dernier un objectif visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030.

L’objectif du gouvernement a conduit certains – y compris les acteurs de l’industrie et les agriculteurs – à se demander si une telle réduction des émissions est réalisable sans réduire l’utilisation d’engrais et, par conséquent, avoir un impact sur les rendements.

Ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la pression supplémentaire pour augmenter leur production afin de combler le vide sur le marché international pendant la guerre en Ukraine.

Le nouveau rapport, commandé par Fertilisants Canada et le Conseil canadien du canola, qualifie l’objectif de 30 % d’« irréaliste », mais indique qu’il pourrait atteindre près de la moitié de cet objectif, à 14 %, tout en augmentant les rendements.

« Avec une adoption raisonnable de ces pratiques plus avancées, nous avons estimé que nous pourrions atteindre 14 % », a déclaré la présidente et chef de la direction de Fertilisants Canada, Karen Proud, dans une entrevue avec CTVNews.ca. “Cela permet en fait d’augmenter les rendements, ce qui est une partie très, très importante de l’image globale.”

Proud a déclaré que le rapport visait à utiliser la « rigueur scientifique » pour déterminer quel niveau d’émissions était possible, tout en appliquant les meilleures pratiques de Fertilisants Canada, son programme d’intendance 4R, « au niveau le plus avancé ».

Proud a déclaré que même si le rapport ne voit aucun moyen d’atteindre même la moitié de l’objectif du gouvernement, les 14% sont toujours une source d’optimisme.

“Cela montre qu’il y a encore de la place pour bouger”, a déclaré Proud. « Et ce n’est pas une réduction insignifiante des émissions ; c’est encore très important, tout en permettant aux agriculteurs canadiens de faire leur part lorsqu’il s’agit de la productivité alimentaire et de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale. J’étais vraiment très heureux de voir jusqu’où nous pensons pouvoir encore aller. »

Bibeau a écrit dans un courriel à CTVNews.ca qu’elle se félicite de la conclusion du rapport selon laquelle une application plus poussée des 4R de Fertilisants Canada – la bonne source au bon taux, au bon moment et au bon endroit – aidera à réduire les émissions.

“Ce programme permet d’économiser de l’argent, produit plus et réduit les émissions en même temps”, a écrit Bibeau. “Bien que ce rapport de l’industrie se concentre sur sa propre initiative de gestion des éléments nutritifs, il existe plusieurs autres façons d’atteindre l’objectif d’émissions.”

Elle a ajouté que son gouvernement avait investi dans la recherche et l’innovation pour aider les agriculteurs à trouver d’autres moyens de réduire leurs émissions.

À la suite de l’annonce de l’objectif de réduction des émissions du gouvernement fédéral, nombreux sont ceux qui se sont empressés de parler d’interdiction des engrais. Mais Bibeau – et Proud – soutiennent que ce n’est pas ce que c’est.

“Ce n’est absolument pas une interdiction d’engrais”, a déclaré Bibeau, dans une entrevue avec CTVNews.ca. “C’est une stratégie pour réduire nos émissions, car nous devons désespérément lutter contre le changement climatique, et les agriculteurs sont les premiers touchés par le changement climatique.”

Proud a déclaré que bien que l’objectif de 30% soit ambitieux, il est également volontaire, et le nouveau rapport montre qu’il est possible de réaliser des progrès significatifs sans réduire l’utilisation d’engrais.

“Il y a eu beaucoup de désinformation circulant sur ce qu’était cet objectif depuis le début, et nous n’avons jamais suggéré qu’il s’agissait d’une interdiction des engrais”, a déclaré Proud. “Nous avons exprimé des inquiétudes quant à la seule façon d’y parvenir en réduisant l’utilisation d’engrais, et je pense que le gouvernement écoute cela.”

« Depuis, ils ont fait savoir très, très clairement que leur intention n’était pas d’exiger des réductions de l’utilisation d’engrais », a-t-elle ajouté. “Ils ont clairement indiqué qu’ils soutenaient les agriculteurs qui continuent d’augmenter les rendements et la productivité, donc je pense que c’était très important.”

Proud a déclaré que le gouvernement, les parties prenantes de l’industrie et les agriculteurs doivent être conscients qu’il ne reste plus beaucoup de saisons de croissance avant 2030, il est donc essentiel qu’ils trouvent la meilleure façon de mettre en œuvre des pratiques durables dès que possible.

“Je pense que le grand défi est maintenant d’engager des discussions significatives avec les agriculteurs, les groupes d’agriculteurs et les organisateurs tels que nous, pour parler de la façon dont nous y parvenons vraiment”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils devaient aller au-delà des universitaires et aider les agriculteurs à supprimer les barrières.

Le gouvernement a terminé ses consultations à la fin août pour déterminer la meilleure façon d’atteindre l’objectif de réduction des émissions, et un rapport est attendu à la fin de l’automne avec les résultats de ces consultations.