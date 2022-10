“Pas une évacuation civile”: Collaborateurs et Russes fuyant Kherson, selon un habitant | Nouvelles du monde

La peur est une chose puissante et elle motive beaucoup à quitter la ville ukrainienne de Kherson.

Avec Les troupes ukrainiennes se rapprochent de la ville, des milliers sont partis utiliser des ferries pour traverser le grand fleuve Dnipro.

Kherson a été la première grande ville à tomber aux mains de l’armée de Vladimir Poutine après le début de l’invasion en février et sa reprise représenterait un prix majeur pour les Ukrainiens.

Dans des images filmées pour Sky News, on voit des gens dans Bateaux d’embarquement de Kherson des quais de la ville, leurs sacs et valises traînés rapidement derrière eux.

Cependant, qui sont exactement ces évacués ? Les responsables russes disent qu’ils essaient d’évacuer tous les civils, mettant en garde contre les bombardements ukrainiens et les “attaques terroristes”.

Mais dans une interview détaillée, un habitant de Kherson a déclaré à Sky News que l’évacuation n’était pas conçue pour eux.

“Ce n’est pas une évacuation civile. Les collaborateurs s’enfuient et ceux qui sont venus aider les occupants”, a déclaré Vlad, un écrivain, militant et organisateur local, dont nous n’utilisons pas le nom complet.

“En vérité [those fleeing] ne compte pas plus de quelques milliers de personnes par jour.

« Et qui sont ces gens qu’ils sortent ?

“Ce sont principalement des familles d’officiers russes, des familles de fonctionnaires russes et des collaborateurs qui ont aidé à organiser le référendum. Parmi eux se trouvent des enseignants et des médecins, des employés municipaux et le personnel des jardins d’enfants.

“Ceux qui ont pris des passeports russes.”

Image:

Vlad, un militant de Kherson,



“Les jeunes troupes russes arrivent”

Des éducatrices russes ont été envoyées, dit notre interlocuteur, pour aider à administrer un référendum discrédité qui a précédé l’annexion par la Russie de la région de Kherson.

Il y a cependant de nouveaux arrivants dans la ville, sous la forme de troupes russes jeunes et inexpérimentées.

“Je pense qu’à cause de [Russian] mobilisation, nous pouvons voir de nouveaux soldats entrer à Kherson dans de nouveaux uniformes. Ils sont propres, sans aucune saleté et très jeunes. Beaucoup d’entre eux sont comme moi, à lunettes, on voit bien que ce sont des étudiants – mais pas des militaires professionnels.”

Les Russes essaieront-ils de défendre le côté ouest du fleuve Dnipro, dont la ville de Kherson fait partie ? Cette question est la source de nombreuses spéculations.

“Tout volé”

Le chef militaire du pays, le général Sergei Surovikin, a semblé évoquer la perspective d’un retrait lorsqu’il a déclaré à un intervieweur que la situation à Kherson était “difficile”.

Notre interlocuteur n’est tout simplement pas sûr.

“Je ne pense pas que quiconque le sache, même les soldats russes”, a-t-il déclaré. Cependant, le pillage à grande échelle de cette ville n’est pas quelque chose qui est sujet à caution.

Sky News a vu des photos de magasins et d’entreprises saccagés avec des panneaux placés sur le devant. “Vide”, lisent-ils. “Tout est volé.” Notre interlocuteur affirme que tout a été levé, petits et grands.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:15

“La Russie envisage de faire sauter un grand barrage”



“Ces derniers jours, nous les avons vus prendre des camions de pompiers, des ambulances, du matériel de la clinique du cancer et de l’hôpital régional, tout ce qui avait une grande valeur. Ils le prennent rapidement, le chargent dans les voitures et l’emmènent en Crimée. C’est le pillage d’une ville.”

Il a admis que beaucoup s’inquiétaient d’un important barrage en amont, situé dans la ville de Nova Kakhovka.

Lire la suite:

Les Gardiens de la révolution iraniens “sur le terrain” aident la Russie en Crimée

L’appel à la loi martiale de Poutine l’aide à paraître fort à la maison, mais la mascarade s’effondre

La Russie et l’Ukraine ont toutes deux accusé l’autre de comploter pour la détruire. Notre interlocuteur nous a dit que la destruction du barrage n’aiderait probablement pas les Russes.

“L’eau ira vers le sud où se trouvent les troupes russes. Cela pourrait arriver, mais cela signifie qu’ils vont s’inonder eux-mêmes… Mais ils ont ces humeurs, préférant inonder leur propre peuple plutôt que de se rendre.”

Les prochains jours et semaines seront difficiles, dit Vlad. Pour l’instant, la libération de la ville ne se gagnera pas facilement.

“C’est terrifiant, terrifiant.”