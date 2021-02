VATICAN CITY (AP) – Les experts en maladies infectieuses expriment leur inquiétude quant au prochain voyage du pape François en Irak, compte tenu de la forte augmentation des infections à coronavirus dans ce pays, d’un système de santé fragile et de la probabilité inévitable que les Irakiens se pressent pour le voir.

Personne ne veut dire à François de l’annuler, et le gouvernement irakien a tout intérêt à montrer sa relative stabilité en accueillant le premier pape dans la ville natale d’Abraham. Le voyage des 5 et 8 mars devrait fournir un coup de pouce spirituel cruellement nécessaire aux chrétiens assiégés d’Irak tout en favorisant les efforts de construction de ponts du Vatican avec le monde musulman.

Mais d’un point de vue purement épidémiologique, ainsi que du message de santé publique qu’il envoie, un voyage papal en Irak au milieu d’une pandémie mondiale n’est pas souhaitable, disent les experts de la santé.

Leurs inquiétudes ont été renforcées par la nouvelle dimanche que l’ambassadeur du Vatican en Irak, la personne principale du voyage qui aurait escorté Francis à tous ses rendez-vous, a été testé positif au COVID-19 et s’est auto-isolé.

Dans un e-mail à l’Associated Press, l’ambassade a déclaré que les symptômes de l’archevêque Mitja Leskovar étaient bénins et qu’il continuait à se préparer à la visite de François.

Au-delà de son cas, les experts notent que les guerres, les crises économiques et l’exode des professionnels irakiens ont dévasté le système hospitalier du pays, tandis que des études montrent que la plupart des nouvelles infections au COVID-19 en Irak sont la variante hautement contagieuse identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne.

«Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée», a déclaré le Dr Navid Madani, virologue et directeur fondateur du Center for Science Health Education au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au Dana-Farber Cancer Institute de la Harvard Medical School.

Madani, d’origine iranienne, a co-écrit un article dans The Lancet l’année dernière sur la réponse inégale de la région au COVID-19, notant que l’Irak, la Syrie et le Yémen étaient mal placés pour faire face, étant donné qu’ils sont toujours aux prises avec des insurrections extrémistes et qu’ils en ont 40 millions. les personnes qui ont besoin d’aide humanitaire.

L’histoire continue

Dans un entretien téléphonique, Madani a déclaré que les Moyen-Orientaux sont connus pour leur hospitalité et a averti que l’enthousiasme des Irakiens à accueillir un pacificateur comme Francis dans une partie du monde négligée et déchirée par la guerre pourrait conduire à des violations par inadvertance des mesures de contrôle des virus. .

«Cela pourrait potentiellement conduire à des risques dangereux ou généralisés», a-t-elle déclaré.

Le Dr Bharat Pankhania, un expert du contrôle des maladies infectieuses au Collège de médecine de l’Université d’Exeter, était du même avis.

«C’est une tempête parfaite pour générer de nombreux cas auxquels vous ne pourrez pas faire face», a-t-il déclaré.

Les organisateurs promettent de faire respecter les mandats de masque, la distanciation sociale et les limites de foule, ainsi que la possibilité d’augmenter les sites de test, ont déclaré deux responsables du gouvernement irakien.

Les protocoles de soins de santé sont «essentiels mais peuvent être gérés», a déclaré un responsable du gouvernement à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Et le Vatican a pris ses propres précautions, le pape de 84 ans, son entourage de 20 membres du Vatican et les plus de 70 journalistes de l’avion papal étant tous vaccinés.

Mais les Irakiens qui se rassemblent dans le nord, le centre et le sud du pays pour assister aux messes intérieures et extérieures de François, entendre ses discours et participer à ses réunions de prière ne sont pas vaccinés.

Et cela, disent les scientifiques, est le problème.

«Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale. Et il est important de faire passer les bons messages », a déclaré Pankhania. « Les messages corrects sont: moins il y a d’interactions avec d’autres êtres humains, mieux c’est. »

Il a remis en question l’optique de l’inoculation de la délégation du Vatican alors que les Irakiens ne le sont pas, et a noté que les Irakiens ne prendraient de tels risques pour se rendre à ces événements que parce que le pape était là.

Dans des mots adressés aux responsables du Vatican et aux médias, il a déclaré: «Vous êtes tous protégés contre les maladies graves. Donc, si vous êtes infecté, vous n’allez pas mourir. Mais les gens qui viennent vous voir peuvent être infectés et mourir. »

«Dans ces circonstances, est-il sage que vous vous présentiez? Et parce que vous vous présentez, les gens viennent vous voir et sont infectés? » Il a demandé.

L’Organisation mondiale de la santé a fait preuve de diplomatie lorsqu’elle a été interrogée sur la sagesse d’un voyage papal en Irak, affirmant que les pays devraient évaluer le risque d’un événement par rapport à la situation infectieuse, puis décider s’il devait être reporté.

«Il s’agit de gérer ce risque», a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19. «Il s’agit d’examiner la situation épidémiologique dans le pays et de s’assurer ensuite que si cet événement doit avoir lieu, il peut se dérouler d’une manière aussi sûre que possible.»

Francis a déclaré qu’il avait l’intention d’y aller même si la plupart des Irakiens doivent le regarder à la télévision pour éviter l’infection. L’important, a-t-il déclaré au Catholic News Service, est «qu’ils verront que le pape est là dans leur pays».

François a souvent appelé à une distribution équitable des vaccins et au respect des mesures de santé du gouvernement, bien qu’il ait tendance à ne pas porter de masque facial. Pendant des mois, François a évité les audiences publiques du Vatican, même socialement distancées, pour limiter les risques de contagion.

Le Dr Michael Head, chercheur principal en santé mondiale à la faculté de médecine de l’Université de Southampton, a déclaré que le nombre de nouveaux cas quotidiens en Irak «augmentait considérablement en ce moment», le ministère de la Santé rapportant environ 4000 par jour, près de la hauteur de sa première vague en septembre.

Head a déclaré que pour tout voyage en Irak, des pratiques de contrôle des infections doivent être en vigueur, notamment le port de masques, le lavage des mains, la distance sociale et une bonne ventilation dans les espaces intérieurs.

«J’espère que nous verrons des approches proactives de la lutte contre les infections en place lors de la visite du pape à Bagdad», a-t-il déclaré.

Le gouvernement irakien a imposé un verrouillage et un couvre-feu modifiés à la mi-février au milieu d’une nouvelle flambée des cas, fermant les écoles et les mosquées et laissant les restaurants et les cafés ouverts uniquement pour les plats à emporter. Mais le gouvernement a décidé de ne pas procéder à une fermeture complète en raison de la difficulté à l’appliquer et de l’impact financier sur l’économie malmenée de l’Irak, ont déclaré les responsables irakiens à l’AP.

De nombreux Irakiens restent laxistes dans l’utilisation des masques et certains doutent de la gravité du virus.

Madani, le virologue de Harvard, a exhorté les organisateurs de voyages à laisser la science et les données guider leur prise de décision.

Une décision de reprogrammer ou de reporter le voyage papal, ou de le déplacer vers un format virtuel, «aurait un impact considérable du point de vue du leadership mondial» parce que «cela signifierait donner la priorité à la sécurité du public irakien», a-t-elle dit.

Kullab a rapporté de Bagdad. Jamey Keaten à Genève a contribué.

