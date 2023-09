Pas une bonne année de jardinage pour l’Okanagan

Le mois d’août est terminé et mon jardin aussi.

Avec la chaleur et la fumée de l’été, je peux dire que j’avais de meilleurs jardins avant.

J’ai coupé tous les sommets de mes plants de tomates la première semaine d’août. Nous avons eu quelques minutes de pluie le 21 juillet et un peu le 9 août mais cela n’a fait aucune différence dans le jardin. Juste assez pour mouiller quelques feuilles.

Les barils de pluie n’ont pas débordé cet été.

Devant tout arroser à la main, j’ai dû renoncer à une certaine zone du jardin.

Si la fumée ne me retenait pas à l’intérieur la plupart du temps, la chaleur le faisait.

Les poivrons ne se sont pas plaints et m’ont donné une belle récolte.

La plupart des piments Jalapeno étaient violets même si j’en ai planté des verts. J’ai lu que la chaleur peut faire cela, alors je me suis retrouvé avec du vert, du violet foncé et du rouge mûr. Fait une bonne combinaison de couleurs.

En espérant un peu de pluie et un temps plus frais, tout n’est pas perdu.

J’ai quelques plates-bandes prêtes pour une nouvelle récolte. Dans l’Almanach du fermier, vous pouvez trouver des graines qui peuvent être plantées à la fin de l’été.

La roquette et les épinards peuvent être plantés le 13 septembre, tandis que d’autres dates tardives incluent : les betteraves le 24 août, le bok choy le 29 août, les carottes le 19 août, le chou frisé le 24 août, le chou-rave le 19 août, la laitue le 29 août et les pois le 29 août. 4, radis le 3 septembre et navets le 29 août.

S’il fait encore trop chaud, vous pouvez faire germer vos graines de laitue dans la maison et les repiquer lorsqu’il fait un peu plus frais, ce qui arrivera à un moment donné.

Pour planter des pois, il est indiqué le 4 août, mais vous pouvez toujours tenter votre chance avec un automne long et chaud. Lorsque j’ai fini de récolter mes petits pois en juillet, je n’ai pas arraché les vignes mais je les ai coupées en laissant quelques tiges au pied. De nouvelles pousses ont poussé à partir de là et j’ai eu encore quelques pois. Je viens de retirer les derniers le 21 août.

« Il est intéressant de noter que le mélange de microbes dans le sol où sont cultivées les vignes de pois influence la valeur nutritionnelle des pois et des gousses de pois, et peut même augmenter les antioxydants et l’activité antioxydante de la plante. Ces antioxydants éliminent les espèces oxydantes réactives (ROS). Lorsque les plantes ont amélioré leurs capacités de récupération des ROS, elles sont mieux à même de se protéger contre les agents pathogènes et les facteurs environnementaux dommageables. Ils fournissent également une meilleure nutrition aux humains qui les mangent », de wholisticmatters.com.

« Chaque partie de la plante Pisum sativum est comestible, y compris les fines vignes et les feuilles de pois. Étant donné que le pois est une vigne grimpante, la majorité de la plante elle-même est composée de ses vignes et de ses feuilles. Les feuilles contiennent de la méthionine, de la quercétine et des anthocyanes en quantités différentes de celles des pois et des gousses de pois, et les anthocyanes de la plante de pois ne se trouvent que dans les feuilles. Il est intéressant de noter que les feuilles de pois contiennent également des métabolites antifongiques ayant une activité biologique contre les agents pathogènes fongiques.

« Les vignes de pois et les vrilles de pois, les nouvelles ramifications de la vigne de pois, sont comestibles et denses sur le plan nutritionnel et contiennent bon nombre des mêmes nutriments que ceux présents dans les légumes à feuilles vertes, notamment le bêta-carotène, le folate et les fibres. Les vignes sont également riches en manganèse, potassium, calcium et zinc, ainsi qu’en vitamines C, K et A.

« Avec une telle variété de parties de pois à explorer, cela vaut certainement la peine de jeter un deuxième regard sur le pois commun, ainsi que sur le reste de la plante produisant des pois. »

