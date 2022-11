“Pas une bonne affaire pour les citoyens”: le conseil de Kelowna ferme la porte à des logements “abordables” pour la tour Doyle Ave.

Le promoteur d’un immeuble de 25 étages en construction sur l’ancien site du détachement de la GRC devra trouver un loyer moins cher pour certains appartements de l’immeuble.

Lors de sa réunion du 21 novembre, le conseil devait signer un accord de logement pour la propriété située au 350, avenue Doyle, fixant 10% des 259 unités (26 studios) à un «taux de location réalisable».

Le promoteur a proposé un montant mensuel de 2 050 $ sur la base d’un revenu annuel médian de 82 000 $. Ni l’un ni l’autre de ces chiffres ne plaisait au conseil.

“J’ai du mal à faire la part des choses lorsque les petites annonces montrent des studios à 1 300 dollars par mois”, a déclaré Coun. Luc Pile.

Il a également contesté le fait que les studios ne seraient annoncés que pendant une semaine au tarif abordable, puis loués au tarif du marché.

Com. Mohini Singh, qui a initialement voté contre le projet pour d’autres raisons, a noté que l’aspect du logement abordable est ce qui a obtenu le soutien du conseil en premier lieu.

“Pour moi, c’est un peu malhonnête”, a-t-elle déclaré. « Ce n’est ni abordable ni réalisable. Ce n’est pas une bonne affaire pour nos concitoyens.

Lors d’une audition publique en juillet, plusieurs étudiants se sont prononcés en faveur du projet. Cependant, lors de la réunion du 21 novembre, plus d’un conseiller a demandé si ces étudiants comprenaient que les loyers seraient si chers. Plusieurs commentaires ont également été faits selon lesquels la tour est construite sur une propriété appartenant à la ville.

« Cela ne rentre pas dans les limites de ce que nous essayons d’accomplir », a déclaré le maire Tom Dyas. « Nous devons montrer la voie

avec un développement qui se trouve sur la propriété de la ville.

Com. Maxine DeHart est allée plus loin.

“Je suis vraiment insultée par ce rapport”, a-t-elle déclaré. « J’ai eu du mal avec cette demande depuis le début, mais j’y étais favorable à cause du logement abordable. Je suis choqué de le voir maintenant.

Le conseil a voté à l’unanimité de ne pas signer l’accord, qui revient maintenant au promoteur pour réexamen.

“Un mot au candidat, ce que le conseil a dit devrait donner au candidat une bonne direction quant à ce que nous recherchons”, a ajouté Dyas.

