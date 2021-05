«  Pas un sou de plus  »: les fans de Man United ciblent les sponsors commerciaux du club alors que le propriétaire du club Avram Glazer «  refuse de s’excuser  » (VIDEO)

TeamViewer, le nouveau sponsor de maillot des Red Devils, a vu ses notes en ligne chuter après que les fans en colère de United aient sauvé la société sur les sites Web d’évaluation après que chacun des sponsors commerciaux du club ait reçu une lettre de la base de fans du club les exhortant à retirer tout soutien financier du club. club pendant que les Glazers gardent le contrôle.

C’est la dernière mesure prise par les supporters contre les propriétaires farouchement impopulaires et vient après les scènes chaotiques de dimanche à Old Trafford et dans le centre-ville de Manchester, qui ont vu des centaines de fans envahir le célèbre stade du club et forcer l’annulation du match à domicile contre le Premier ministre. Champions de la Ligue Liverpool.

« En tant que partenaires commerciaux de la famille Glazer, vous êtes des cibles légitimes de la base de fans mondiale, car les 279 millions de livres sterling par an que vous payez ne serviront pas à investir dans l’équipe pour rivaliser avec les meilleurs clubs que United suit actuellement.», a lu la lettre envoyée aux partenaires.

Pas un sou de plus #GlazersOutpic.twitter.com/osLrepx1eq – United Paper (@PaperUtd) 4 mai 2021

« Il ne servira pas à rénover Old Trafford ou les centres de formation, tous deux maintenant si désuets qu’ils sont devenus un symbole du désintérêt de Glazer. L’argent de votre commandite sera utilisé pour le service de la dette et les dividendes.

« À cette fin, les fans de Manchester United boycotteront vos produits, chercheront à ternir vos marques et soutiendront vos concurrents jusqu’à ce que vous mettiez fin à votre partenariat commercial avec la famille Glazer.

« Les fans disent avoir été ignorés dans leurs tentatives de s’engager avec les propriétaires américains du club, qui l’ont sécurisé il y a 16 ans par emprunt. Ils sont mobilisés depuis que le club a tenté de rejoindre la Super League européenne séparatiste le mois dernier et affirment que la tentative d’impact sur les sponsors du club est le seul moyen pour les Glazers de le remarquer.

« Le groupe de fans anonymes a juré de boycotter les produits des partenaires commerciaux, de chercher à ternir vos marques et de soutenir vos concurrents à moins que les liens avec United ne soient coupés.

#MUFC Le propriétaire Avram Glazer a refusé de s’excuser auprès des fans pour la tentative désastreuse de former une Super League européenne séparatiste, lorsqu’il a été approché par Sky News. pic.twitter.com/BfY5fEHIaa – Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 mai 2021

« TeamView, une société de technologie mondiale, a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 235 millions de livres sterling pour devenir le principal sponsor de maillot de United dès l’année prochaine. Ils ont vu leur note Trustpilot chuter après des critiques négatives.

« Jusque-là, si vous êtes complice des Glazers, vous êtes complice de l’attaque du Manchester United Football Club », conclut la lettre.

Bien que Joel Glazer se soit excusé auprès des fans pour le rôle de United dans la Super League proposée, Avram Glazer est parti sans répondre lorsqu’un journaliste de Sky News l’a approché en Floride et lui a offert l’opportunité de s’excuser et de parler de l’avenir du club.

Le patron de United, Ole Gunnar Solksjaer, devrait répondre aux questions des médias mercredi avant la demi-finale retour de l’équipe de la Ligue Europa contre la Roma concernant la vague de fureur des fans. Le Norvégien est resté quelque peu discret à la suite des scènes de dimanche, le club ne publiant que des déclarations soigneusement formulées après les manifestations.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par United Captured 🇾🇪 (@unitedcaptured)

Dans un communiqué, le club a annoncé qu’il ne souhaitait pas voir des manifestants pacifiques punis pour leurs actes, mais a déclaré qu’il coopérerait avec la police du Grand Manchester pour traduire en justice quiconque se livrait à un comportement violent ou à une intrusion.

Un fan de Manchester United âgé de 28 ans a été inculpé par la police pour avoir lancé des feux d’artifice, un comportement menaçant et une obstruction volontaire à une voie publique.

De nouvelles accusations devraient avoir lieu dans les prochains jours après que des responsables de la police ont déclaré qu’un certain nombre de leurs agents avaient été blessés lors de fracas avec des agents. L’un a subi une fracture de l’orbite, tandis qu’un autre a reçu une grande entaille au visage après avoir été frappé avec une bouteille en verre.

La famille Glazer n’a pas encore cligné des yeux dans son regard avec les fans du club – et il semble maintenant que la tactique parmi les supporters est de les frapper là où ça fait le plus mal: leurs poches.