L’Union européenne a appelé lundi le Royaume-Uni à accorder tous les droits diplomatiques à son tout premier ambassadeur en Grande-Bretagne, soulignant que le retard « n’est pas un signal amical ».

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a jusqu’à présent refusé d’accorder au personnel de la délégation de l’UE au Royaume-Uni, y compris l’ambassadeur Joao Vale de Almeida, les mêmes privilèges que ceux accordés aux diplomates en vertu de la Convention de Vienne.

La convention accorde au chef de mission et aux autres membres du personnel clé l’immunité de poursuites et les exonère de l’impôt. Les biens et documents de la mission sont également traités comme « inviolables ».

Interrogé sur le retard consécutif à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles lundi, Le haut représentant Josep Borrell a déclaré: « Il y a une vision claire et une unité entre les Etats membres » sur la question.

« Ce n’est pas un signal amical, le premier que le Royaume-Uni nous a envoyé immédiatement après avoir quitté l’Union européenne. Si les choses doivent continuer ainsi, ce n’est pas une bonne perspective. »

Le divorce du Royaume-Uni de l’UE a été finalisé le 31 décembre après une période de transition d’un an marquée par des négociations mouvementées sur les relations futures entre les deux parties. Un accord a été conclu à la onzième heure, la veille de Noël, mais il ne couvre pas la politique étrangère, la sécurité extérieure et la coopération en matière de défense.

« Nous ne demandons pas quelque chose de nouveau, nous ne demandons pas de traitement spécial. Le statut extérieur de l’Union européenne est reconnu par les pays et les organisations internationales du monde entier. Nous attendons du Royaume-Uni qu’il traite la délégation de l’Union européenne en conséquence et sans délai. », A déclaré Borrell.

<< Nous avons 143 délégations dans le monde. Sans une seule exception, tous les États hôtes ont accepté d'accorder à ces délégations et à leur personnel un statut équivalent à celui des missions diplomatiques des États en vertu de la Convention de Vienne. Et le Royaume-Uni en est très conscient. . 143 États du monde entier, tous », a-t-il ajouté.

Borrell n’a pas indiqué si l’UE prendrait des mesures de représailles contre la mission du Royaume-Uni dans le bloc et son chef nouvellement nommé, Lindsay Croisdale-Appleby, mais il a souligné que « le traitement réciproque basé sur cette convention est une pratique courante entre partenaires égaux ».

« Nous donnerons toutes les facilités afin de rechercher une manière satisfaisante, mais nous n’accepterons pas que le Royaume-Uni soit le seul pays au monde à ne pas reconnaître la délégation de l’Union européenne comme l’équivalent d’une mission diplomatique, » il ajouta.

Euronews a contacté le ministère britannique des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

Sous le Convention de Vienne, une mission diplomatique est décrite comme « représentant l’Etat d’envoi dans l’Etat de réception ». Ses autres fonctions comprennent la protection de ses intérêts et de ses ressortissants, la négociation avec le gouvernement de l’État d’accueil et la « promotion de relations amicales ».