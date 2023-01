Pas un seul rhinocéros braconné en Assam en 2022, une première en 20 ans. C’est pourquoi

Pas un seul rhinocéros à une corne de l’Assam n’a été braconné en 2022, a déclaré mardi le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma. Une surveillance stricte par des commandos armés et du personnel forestier ainsi que l’utilisation de «technologies sophistiquées» ont aidé l’Assam à atteindre cet objectif.

Himanta Biswa Sarma a déclaré que cet exploit a été réalisé par l’État après au moins 20 ans. “Cela fait probablement 20 à 25 ans que l’Assam n’a signalé aucun braconnage d’un seul rhinocéros en un an.” Le dernier incident de braconnage a eu lieu le 28 décembre 2021 à Hilakunda, Kohora dans le district de Golaghat.

En juin 2021, le gouvernement de l’Assam a formé un groupe de travail de 22 membres dirigé par le directeur général spécial de la police (loi et ordre) GP Singh et a déployé des commandos armés pour une vigilance et une action stricte contre les braconniers.

Le gouvernement avait en outre mis en place un groupe de travail de 22 membres pour contrôler le braconnage, composé d’officiers forestiers supérieurs et de PS d’au moins 11 districts, et d’officiers forestiers divisionnaires de six divisions de la faune. Les districts comprennent Golaghat, Nagaon, Karbi Anglong, Biswanath, Sonitpur, Darrang, Morigaon, Baksa, Chirang, Barpeta et Majuli.

Le braconnage de rhinocéros était devenu une grave préoccupation dans l’État, avec 2013 et 2014 témoins d’au moins 27 décès. Au moins 18 rhinocéros ont été tués en 2016, après quoi le nombre a constamment diminué avec un seul rhinocéros braconné en 2021.

Le parc national de Kaziranga abrite désormais 2 613 rhinocéros et leur nombre augmente, selon les dernières données de recensement publiées par l’autorité du parc national.

Pour faire clairement comprendre aux braconniers que les cornes de rhinocéros n’ont aucune valeur médicinale ou monétaire, le gouvernement de l’Assam avait publiquement brûlé un stock de 2 479 cornes en septembre. “L’utilisation des cornes de rhinocéros à des fins médicinales est un mythe”, avait alors déclaré le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma.