‘Pas un problème simple:’ Avec le nombre d’officiels en déclin, les administrateurs recherchent des solutions durables – Shaw Local

L’idée était assez simple. Laurie Jordan a commencé à servir en tant que responsable de l’IHSA parce qu’elle croyait que les sports pour les jeunes étaient essentiels pour les enfants.

“Il y a beaucoup plus à faire que de faire ce chèque”, a déclaré Jordan. “Vous aidez ces athlètes à apprendre à faire face à l’adversité.”

Aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, Jordan est toujours officiel et est également président du Conseil inter-athlétique des officiels.

L’idée simple de Jordan, cependant, est devenue beaucoup plus complexe.

Ce qui a commencé comme un moyen de redonner à sa communauté pendant quelques années pendant que ses fils terminaient leur carrière sportive dans la jeunesse s’est transformé en une passion avec une grande question pour l’avenir : comment impliquer suffisamment de personnes dans l’arbitrage pour garder le le niveau actuel des sports pour les jeunes est-il durable ?

Même en tenant compte des officiels nouvellement licenciés, l’IHSA a perdu un total net de 3 992 officiels depuis 2012, une tendance encore accélérée par la pandémie. Les faibles taux de rémunération, les longs voyages, l’engagement de temps important et les abus verbaux des fans, des entraîneurs et des joueurs sont souvent cités comme raisons.

Des officiels comme Jordan essaient de résoudre un puzzle et se demandent si toutes les pièces sont là.

“Ce n’est pas un problème simple avec une réponse simple”, a déclaré Jordan. “Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués.”

Michael Skrabis a vu les chiffres diminuer. Il a cherché des moyens d’arrêter la tendance.

Skrabis, le président de Joliet Basketball Officials, a siégé au comité consultatif des officiels de l’IHSA et a entendu des histoires désastreuses d’entraîneurs, d’administrateurs et d’officiels de tout l’État impliqués dans divers sports.

“Nous nous sommes cognés la tête là-dessus depuis toujours”, a déclaré Skrabis. “Comment trouve-t-on de nouveaux officiels, comment les trouvez-vous ?”

L’arbitre Marty Munns donne la conférence d’avant-match avant un match de football universitaire entre Hinsdale Central et Lyons Township pendant la saison 2022 à Western Springs. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

La tendance à la baisse a commencé il y a dix ans, alors qu’il y avait 13 694 officiels licenciés pour l’année scolaire 2012-2013, selon les données fournies par l’IHSA. Ce nombre s’élevait à 9 702 pour l’année scolaire 2021-22, les chiffres les plus récents disponibles.

Entre les années scolaires 2018-19 et 2019-20, 891 fonctionnaires sont partis. La plus forte baisse a eu lieu entre 2019-2020 et 2020-21 lorsque 1 505 fonctionnaires sont partis pendant la pandémie de COVID-19.

Par sport, le basketball a connu la plus forte baisse depuis 2011, perdant 1 934 officiels ; le baseball en a perdu 1 771 et le football 772. Trois sports ont gagné des officiels : le cross-country (91), le plongeon (36) et la crosse féminine (19).

“C’est frustrant quand vous voyez le sport que vous aimez vraiment et que vous savez que cela ne se produit pas, il n’y a personne de nouveau derrière vous”, a déclaré Stephen Paynter, président de la DuPage Officials Association. “C’est un problème parce que vous avez peur de ce qui va se passer plus tard.”

Alors, comment résoudre un problème sans solution claire ?

Paynter, Skrabis et Jordan ont tous essayé différentes manières d’encourager les jeunes à adhérer. La mission du Conseil inter-athlétique des officiels (IACO) est d’encourager et de promouvoir le sport amateur en recrutant, en formant et en éduquant les officiels.

L’IACO organise des cliniques à la fois en personne et virtuellement, où les nouveaux stagiaires apprennent tout ce qu’ils doivent savoir pour devenir officiel. Une fois qu’ils ont terminé les cours de six semaines, beaucoup sont encouragés à rejoindre leur association locale, et beaucoup organisent des cliniques supplémentaires et des programmes de mentorat pour aider les nouveaux officiels à apprendre des vétérans.

Les organisations ont également envoyé des e-mails et des SMS aux collèges, collèges et lycées, affiché des déclarants, installé des stands lors des championnats d’État et même envoyé des codes QR. Skrabis est allé plus loin en utilisant son temps libre pour assister à des salons de l’emploi à son alma mater Andrew High School, mais cet effort n’a pas encore entraîné une augmentation du nombre de nouvelles inscriptions.

Paynter, Skrabis et Jordan sont pris dans un exercice d’équilibre entre la recherche de nouvelles recrues et leur carrière professionnelle. L’arbitrage est un travail secondaire ou un passe-temps pour de nombreux officiels, il n’y a donc pas beaucoup de temps dans la journée à consacrer à la recherche de solutions après avoir travaillé leur travail de jour et ramasser des matchs pour arbitrer chaque semaine.

Il y a de la frustration dans leurs voix lorsqu’ils parlent de la diminution du nombre, mais les trois dirigeants savent qu’ils ne peuvent s’empêcher d’essayer de trouver des solutions.

“Si quelqu’un savait comment résoudre le problème, nous l’aurions déjà fait”, a déclaré Skrabis. « Nous devons réfléchir à des idées et à des moyens de trouver de nouvelles personnes. J’espère que ça ira mieux rapidement.”

Phil Jerbi comprend les avantages financiers que l’arbitrage offrait aux jeunes officiels.

Le directeur sportif de Gênes-Kingston a arbitré cinq sports différents pendant 22 ans et gagnait entre 7 000 $ et 10 000 $ par année avant de prendre la relève de l’école.

Phil Gerbi, directeur sportif de Gênes-Kingston

Mais les taux de rémunération n’ont pas suivi le rythme de l’économie au cours de la dernière décennie, ce qui a conduit de nombreuses personnes à abandonner l’arbitrage pendant la pandémie.

“Beaucoup de nos jeunes officiels ont considéré cet argent qu’ils gagnaient pour officier, cela faisait partie de leur revenu familial, ce dont ils avaient besoin pour subvenir aux besoins de leur famille”, a déclaré Jerbi. «Donc, beaucoup d’entre eux sont allés chercher d’autres emplois à temps partiel à ce moment-là pour combler le vide. Maintenant que le sport est revenu à la normale, beaucoup de ces gens ne reviennent pas. »

Des organisations telles que le Northern Illinois Schools Officials Committee (NISOC), un comité composé d’administrateurs et de fonctionnaires scolaires dont l’objectif est de créer un salaire cohérent pour toutes les écoles du nord-est de l’Illinois, ont travaillé pour augmenter le salaire pour l’année scolaire en cours. Le paiement d’un match de football universitaire est passé de 76 $ à 112 $, le basketball universitaire est passé de 70 $ à 77 $, le volley-ball a augmenté d’un dollar à 61 $ et le baseball et le softball sont passés de 67,50 $ à 75 $.

Cependant, s’adapter au temps aura un coût pour les écoles. Jerbi a déclaré que le nombre de matchs qu’une école accueille chaque année varie, mais Gênes-Kingston a payé en moyenne aux officiels environ 32 000 $ par année scolaire. Il s’attend à ce que ces chiffres augmentent considérablement avec les taux plus élevés.

De nombreuses conférences du nord-est de l’Illinois ont adopté les taux NISOC. La plupart des écoles catholiques offrent environ 5 $ de plus. Les directeurs sportifs de chaque école votent pour déterminer si la conférence adoptera le taux du NISOC ou établira son propre taux. Chaque école organisant un événement paie ensuite les officiels à partir de son budget sportif.

Jerbi est en conflit sur le fait que les écoles ajustent enfin les salaires. Il reconnaît pourquoi le NISOC adopte des taux plus élevés, mais craint que les petites écoles ne soient laissées pour compte.

“Cela a imposé un fardeau majeur aux petits districts scolaires qui n’ont pas le type de flexibilité dans leur budget que certaines des écoles les plus grandes et les plus suburbaines ont”, a déclaré Jerbi. “Pour que NISOC publie les tarifs qu’ils ont au printemps dernier, certaines des petites écoles ont du mal à essayer de budgétiser cela parce que nos budgets et nos calendriers sont établis 10 à 12 mois à l’avance.”

D’autres écoles, comme l’Oregon, craignent de participer ou d’organiser des tournois, car les écoles augmentent leurs frais d’inscription pour tenir compte des coûts d’arbitrage plus élevés. Les taux devraient augmenter de quelques dollars au cours des deux prochaines années et le directeur sportif de l’Oregon, Mike Lawton, pense que la décision d’assister ou d’organiser des tournois pourrait devenir une conversation importante dans un proche avenir.

« C’est quelque chose que je pense que nous n’en sommes pas encore là. Je crains que cela ne devienne un point où le coût de l’organisation d’un tournoi ne vaut plus la peine d’avoir le tournoi », a déclaré Lawton. “Ce serait triste.”

Le directeur exécutif de l’IHSA, Craig Anderson, est encouragé par les initiatives qu’il a vues pour améliorer le nombre d’officiels.

“Je pense que nous sommes dans une très bonne position, du moins c’est l’impression que j’ai”, a déclaré Anderson. « Nous avons évidemment besoin d’officiels plus jeunes pour saisir cette opportunité dans certains sports, l’âge auquel nous avons des officiels qui travaillent continue de grimper ; l’âge moyen augmente car davantage de personnes vont chercher à prendre leur retraite au cours des prochaines années.

Le nouveau directeur exécutif de l’IHSA, Craig Anderson, prendra la relève le 18 janvier 2016

L’IHSA a enregistré un gain net de 19 fonctionnaires entre les années scolaires 2020-21 et 2021-22. Anderson a attribué une partie de ce succès aux initiatives de l’IHSA. Il a offert deux dispenses de licence au cours des deux dernières années – aux diplômés seniors et aux anciens combattants. L’exemption s’applique aux 70 $ de frais de premier sport que les officiels doivent payer lors de l’inscription.

Lors de sa réunion de décembre, le conseil d’administration de l’IHSA a également approuvé une recommandation visant à autoriser les licences provisoires pour les jeunes de 15 et 16 ans à officier des événements jusqu’au niveau de première année. La licence provisoire coûtera 20 $ ou moins et entraînera une réduction si quelqu’un continue d’officier et demande une licence complète à l’âge de 17 ans.

“Nous espérons qu’avec certaines de ces initiatives, dont certaines que nous n’avons même pas encore produites, certaines de ces choses pourraient les encourager à essayer”, a déclaré Anderson.

Mais ceux qui connaissent la pénurie craignent que ces initiatives ne résolvent un problème vital, selon le directeur sportif de Richmond-Burton, Tim Jackson.

“Nous devons souligner l’esprit sportif de nos enfants, de nos parents et de nos entraîneurs, nous assurer que nous traitons les officiels comme ils devraient être traités, car si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à perdre des officiels et nous allons devoir annuler jeux », a déclaré Jackson.

De nombreux officiels vétérans – dont Paynter, Skrabis et Jordan – pensent que les jeunes officiels ne rejoignent pas ou ne reviennent pas à cause de la violence verbale qu’ils subissent, en particulier lorsqu’ils travaillent dans les niveaux inférieurs des sports au lycée.

Beaucoup ont demandé une politique de tolérance zéro. Anderson a déclaré qu’il n’y avait pas eu de demande de la part des membres pour une telle politique et a souligné qu’il y avait eu différentes initiatives pour promouvoir l’esprit sportif, y compris la promotion « Bench Bad Behavior » de la Fédération nationale des lycées.

Anderson a vu des changements à la fois dans les chiffres et les actions des administrateurs qui, selon lui, le laissent encouragé par le fait que les initiatives actuelles combattent efficacement le harcèlement.

Certains administrateurs scolaires ont mis davantage l’accent sur le fait de s’assurer que les fonctionnaires sont traités équitablement et interviennent lorsqu’ils entendent ou voient quelque chose.

“Je pense que le simple fait d’être transparent avec les gens et de pouvoir pivoter si nécessaire est la partie la plus importante de ce travail en ce moment”, a déclaré Jackson.

Jordan et ses collègues ne vont pas cesser de chercher des solutions. Elle n’est pas disposée à rester les bras croisés parce qu’on n’en a pas fait assez pour s’assurer que les enfants ne perdront pas d’occasions plus tard en raison de la baisse du nombre d’officiels.

“Une fois que vous les avez mis dans cet uniforme et que vous leur avez donné une expérience positive, ils adorent ça”, a déclaré Jordan. « C’est vraiment gratifiant. C’est vraiment satisfaisant.