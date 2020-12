Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’imposer des sanctions américaines à Ankara pour son achat de systèmes de missiles de défense aérienne S-400 de fabrication russe serait un signe de manque de respect pour l’allié vital de Washington.

Erdogan a souligné que la Turquie faisait partie des « Top cinq » États membres de l’OTAN et « Pas un pays ordinaire. »

«Les États-Unis parlent d’utiliser la CAATSA contre la Turquie, qui est son partenaire très important au sein de l’OTAN. C’est irrespectueux. C’est comme ça que je le vois », Erdogan a déclaré, faisant référence à une loi américaine de 2017 qui permet de punir les pays qui violent les sanctions américaines contre des États tels que la Russie.

Dans le même temps, Erdogan a déclaré qu’il n’avait pas eu « Tout problème de communication » avec Washington pendant les quatre ans de l’administration de Donald Trump. Il a noté qu’il avait également travaillé avec le prédécesseur de Trump, Barack Obama, sous lequel Joe Biden avait occupé le poste de vice-président.

Le dirigeant turc a déclaré que lui et Biden se connaissaient « bien, » et Ankara « Sera patient et verra » si la politique étrangère américaine change après la transition du pouvoir à Washington.

Jeudi, Reuters a cité des sources disant que Biden allait dévoiler un plan visant à sanctionner la Turquie sur les S-400. Le rapport indique que les sanctions viseraient l’agence gouvernementale turque responsable des armements et son haut fonctionnaire. Jusqu’à présent, Biden n’a annoncé aucune sanction contre la Turquie.

Aussi sur rt.com Biden fantasme sur le fait que la Russie « déchire les alliances américaines » alors que les membres de l’OTAN s’affrontent et se chamaillent au milieu des brimades de Trump

Les États-Unis essaient depuis longtemps de faire pression sur Ankara pour qu’elle abandonne l’accord S-400, arguant que l’achat d’armes de fabrication russe compromet la sécurité de l’OTAN. Afin de dissuader la Turquie, il a bloqué la livraison d’avions F-35 au pays et a expulsé Ankara du programme d’avions de combat.

Néanmoins, Erdogan et d’autres responsables turcs ont refusé de reculer, insistant sur le fait que le pays était libre d’acheter des armes à qui il voulait.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!