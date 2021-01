« Pas un jour de plus »: le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, appelle à la destitution immédiate de Trump

Le président américain Donald Trump ne devrait pas rester au pouvoir même un jour de plus, a fait valoir le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer, appelant à sa destitution immédiate après que des foules de partisans du président aient pris d’assaut le Capitole.

Schumer a dénoncé le chaos de mercredi qui a vu des centaines de partisans de Trump interrompre la session conjointe du Congrès en prenant d’assaut le Capitole comme rien de moins que «Une insurrection contre les États-Unis.» Il a également accusé Trump de «Incitant» la foule dans une série de messages Twitter.



Ce président ne doit pas rester en fonction un jour de plus.

Ce qui s’est passé hier au Capitole américain était une insurrection contre les États-Unis, incitée par le président Trump. Ce président ne doit pas rester en fonction un jour de plus. – Chuck Schumer (@SenSchumer) 7 janvier 2021

Le leader démocrate du Sénat a ensuite déclaré que le « Moyen le plus rapide et le plus efficace » évincer Trump passerait par le 25e amendement. L’amendement permet à un vice-président d’assumer immédiatement ses fonctions tant qu’un nombre suffisant de «Principaux officiers»(Les secrétaires de cabinet) ou les membres du Congrès déclarent avec lui par écrit que le président est « incapable » s’acquitter des pouvoirs de sa fonction.

«Cela peut être fait aujourd’hui» Dit Schumer.

Le moyen le plus rapide et le plus efficace – cela peut être fait aujourd’hui – de démettre ce président de ses fonctions serait que le vice-président invoque immédiatement le 25e amendement. Si le vice-président et le cabinet refusent de se lever, le Congrès doit se réunir à nouveau pour destituer le président Trump. – Chuck Schumer (@SenSchumer) 7 janvier 2021

Au cas où le vice-président Mike Pence et les membres de l’administration Trump «Refuser de se lever» Le Congrès devrait essayer de destituer Trump, a ajouté le sénateur. La Chambre l’a déjà fait en décembre 2019, mais le président a finalement été acquitté par le Sénat.

Schumer, cependant, n’est pas le premier législateur américain à appeler à la destitution de Trump du pouvoir à la suite de l’émeute de mercredi. Auparavant, un grand nombre de législateurs démocrates, dont le représentant Ilhan Omar (D-Minnesota) et le représentant Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), ont appelé à sa destitution.

Chaque démocrate du comité judiciaire de la Chambre a également signé une lettre à Pence lui demandant d’invoquer le 25e amendement.

