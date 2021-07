Pas un jeu: la légende suisse Roger Federer devient le dernier grand nom à se retirer des Jeux olympiques de Tokyo

L’as suisse s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler la nouvelle mardi après-midi.

Partageant une photo de lui lors de la cérémonie d’ouverture lors d’une précédente apparition aux Jeux, Federer a tout raconté dans la légende du message.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Roger Federer (@rogerfederer)

« Pendant la saison sur gazon, j’ai malheureusement subi un revers avec mon genou et j’ai accepté que je devais me retirer des Jeux Olympiques de Tokyo », La déclaration de Federer a commencé.

« Je suis très déçu, car cela a été un honneur et un point culminant de ma carrière à chaque fois que j’ai représenté la Suisse. »

« J’ai déjà commencé la rééducation dans l’espoir de revenir sur la tournée plus tard cet été.

« Je souhaite bonne chance à toute l’équipe suisse et je m’enracine de loin. Comme toujours, Hopp Schwiz! » a-t-il conclu.

Federer a une médaille d’argent olympique à son actif en simple, après avoir été battu par le favori à domicile Andy Murray à Londres en 2012, mais quatre ans plus tôt, il avait remporté l’or aux côtés de Stan Wawrinka en double messieurs à Pékin.

Félicitations Novak pour votre 20e majeure. Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une ère spéciale de champions de tennis. Magnifique prestation, bravo ! – Roger Federer (@rogerfederer) 11 juillet 2021

Comme mentionné, Federer rejoint Nadal sur la liste des grandes stars qui ne concourront pas pour l’or à Tokyo, l’Espagnol se retirant à la fois de Wimbledon et des Jeux olympiques le mois dernier « après avoir écouté mon corps ».

Federer lui-même a atteint le SW19, mais a été éliminé en deux sets par le numéro 18 mondial Hubert Hurkacz en quart de finale.

Certains soupçonnaient que « les ratés » et « points d’apparence gênante » remarqué par Boris Becker – en plus de perdre le dernier set 6-0 – pourrait forcer son abandon.

Mais Federer était provocant face aux médias après.

BREAKINGRoger Federer perd le set final 6-0 pour s’écraser #Wimbledon aux mains du n°18 mondial Hubert Hurkacz. pic.twitter.com/XFrXbcjecV – je fais du sport (@iPaperSport) 7 juillet 2021

« Non, il s’agit juste d’avoir une perspective », il a dit aux journalistes.

« Vous avez besoin d’un objectif lorsque vous êtes en cure de désintoxication avec ce que j’ai fait. Vous ne pouvez pas penser à toute la montagne à gravir en même temps. [have] aller par étapes. Wimbledon était la première super étape initiale.

« Pour moi, maintenant que c’est fini, vous venez de [have] de tout réévaluer. Il faut s’asseoir, en parler, qu’est-ce qui s’est bien passé, qu’est-ce qui n’a pas si bien marché, où est le corps, où est le genou, où est l’esprit ? Federer a expliqué.

« Je dois juste parler à l’équipe, prendre mon temps, ne pas me sentir pressé par vous les gars [the media] ou n’importe qui d’autre, d’ailleurs. Je dois prendre mon temps, prendre la bonne décision, la seule décision que je veux prendre et où je me sens le plus à l’aise.

« C’est là que ça me laisse. Mais, non, j’espère que non, que [retirement] ça va arriver. Le but est de jouer, bien sûr. »

Federer dit que la retraite n’est pas imminente dans un avenir immédiat : #Wimbledon était ma première montagne à gravir, maintenant nous devons parler de tout avec l’équipe et ne pas nous sentir pressés de prendre une décision. Le but est de jouer, j’espère que (la retraite) n’arrivera pas. – Saša Ozmo (@ozmo_sasa) 7 juillet 2021

La sortie de Federer a ouvert la voie à Novak Djokovic pour remporter le tournoi organisé à Londres pour la sixième fois et l’égaler, lui et Nadal, sur 20 triomphes en Grand Chelem.

Et tandis que le joueur de 39 ans était un bon sport pour féliciter le Serbe pour son jalon, il prévoit évidemment de revenir pour l’US Open si possible pour éviter d’être potentiellement dépassé dans la plus grande conversation de tous les temps.

N’ayant remporté que l’or en double en 2008, Federer, en raison de son âge, semble susceptible de terminer une brillante carrière sans le même exploit en simple messieurs.