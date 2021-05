«  Pas un dieu renaître  »: Taïwan défend le ministre de la Santé critiqué pour une légère augmentation des cas de Covid-19 et exhorte le public à suivre les règles

La nation insulaire, considérée par la Chine comme faisant partie intégrante du pays, a bien maîtrisé la pandémie, enregistrant quelque 1 100 cas, pour la plupart importés, en plus d’un an.

Récemment, il a connu une légère augmentation des cas de maladie, 28 d’entre eux étant liés à un hôtel du principal aéroport international de l’île et à l’équipage du plus grand transporteur de Taiwan, China Airlines.

Alors que le bilan de Taiwan reste extrêmement bas par rapport à la plupart des pays du monde, la «poussée» en cours a suscité des critiques à l’encontre du ministre de la Santé Chen Shih-chung. Le responsable a été critiqué pour avoir permis aux pilotes taïwanais et étrangers de se mélanger à l’hôtel, ainsi que pour l’application prétendument insuffisante du port du masque.

La critique a été balayée par le premier ministre mardi. Il a dit qu’il appartenait au public de suivre les règles et qu’il était impossible pour le ministre de vérifier la conformité à l’échelle de l’île.

Un seul Chen Shih-chung, même s’il était un dieu renaissant, ne pourrait pas le faire, et il n’y a aucun moyen de voir si chaque endroit n’a pas de brèches [in the rules].

S’exprimant séparément mardi, Chen a remercié le Premier ministre pour ses remarques et a exhorté le public à suivre les règles qui ont été la clé du succès du coronavirus à Taiwan. Tout le monde doit observer les règles de lavage des mains, de port de masque et de distanciation sociale et, en fin de compte, se faire vacciner, a-t-il déclaré.

« Ces choses sont très importantes, » a souligné le ministre.

