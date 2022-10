Pas un congrès de parti «normal» alors que le président Xi Jinping s’apprête à rester Premier ministre chinois | Nouvelles du monde

S’il s’agissait d’un congrès “normal” du parti, le discours du président Xi Jinping aurait été son chant du cygne.

Mais ce n’est pas un congrès de parti normal. Au lieu de cela, le discours ressemblait davantage à une consolidation, une sorte de consécration, de la vision de Xi, du chemin de Xi et de Xi Chine.

Le congrès du parti est l’événement politique le plus important ici et celui-ci est sans doute le plus important depuis des décennies. Il a lieu une fois tous les cinq ans et son objectif principal est de sélectionner ceux qui dirigeront le pays pour le mandat à venir.

La première journée s’ouvre toujours sur un “rapport d’activité” remis par l’actuel président, faisant le point sur les cinq années précédentes et fixant les priorités pour la suivante.

Selon des décennies de précédents, il devrait maintenant être temps pour Xi de démissionner, après avoir terminé deux mandats et été au pouvoir pendant 10 ans.

Mais il est presque certain que cela n’arrivera pas. Il a réussi à supprimer la limite de deux mandats de la constitution en 2018, ce qui signifie qu’il pourrait désormais, en théorie, être le leader à vie.

C’est pourquoi, bien qu’aujourd’hui ait été, en théorie, plus une question de politique que de personnel, tous les regards étaient tournés vers l’homme qui prononçait le discours.

Et c’était un discours qui a beaucoup réitéré ses objectifs et ses idées centrales. Plus important peut-être, sa promesse de « rajeunissement national » pour la Chine – une vision hautement nationaliste où la Chine ne s’excuse pas de sa place dans le monde et du contrôle exercé sur son peuple.

Le message était clair : pour avoir une Chine forte, il faut un parti communiste fort, en effet sous Xi c’est un parti qui a pénétré beaucoup plus loin et plus profondément dans la vie des gens ordinaires qu’il ne l’a fait depuis des décennies.

De nombreux Chinois auront écouté attentivement ce qu’il avait à dire sur la poursuite politique zéro COVID.

Quiconque espérait en apprendre l’assouplissement aura été déçu.

“Nous avons adhéré à la suprématie du peuple et à la suprématie de la vie”, a déclaré M. Xi. “Nous nous engageons à donner la priorité aux personnes et à la vie, et à adhérer à la dynamique zéro-COVID”.

Mais dans le contexte de l’omniprésence actuelle des réglementations zéro COVID dans la vie des gens, et dans un discours de près de deux heures, c’était une mention relativement brève. On ne s’y est pas attardé et on n’y est pas revenu, une prise de conscience peut-être de la frustration des gens.

Les applaudissements les plus forts des plus de 2 000 délégués sont venus lorsqu’il parlait de la “réunification” de Taiwanl’île autonome que la Chine considère comme la sienne.

Il a réitéré une politique de longue date selon laquelle la Chine souhaite une réunification pacifique mais “ne promettra jamais de renoncer à l’usage de la force” et “se réservera la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires”.

Un langage dur oui, mais pas nécessairement plus dur que ce que nous avons entendu auparavant, et certainement aucun engagement à un quelconque calendrier d’invasion. Une guerre contre Taïwan coûterait très cher à la Chine, et elle veut sans aucun doute garder ses options ouvertes.

L’économie était également un grand thème avec beaucoup d’attention sur le projet de “prospérité commune” qui vise à lutter contre les inégalités, et la prétendue “éradication” de l’extrême pauvreté en Chine.

Mais il y avait peu de mention de certains des défis les plus extrêmes auxquels l’économie est actuellement confrontée; une crise du secteur du logement et la mainmise zéro-COVID.

Dans l’ensemble, c’était un discours très confiant d’un leader très confiant. Rappelez-vous, lorsque Xi est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, il y avait des grondements de mécontentement en Chine, sur des questions telles que la corruption et les inégalités.

À bien des égards, il a livré une grande partie de ce qu’il avait promis; La Chine est plus riche et plus forte qu’elle ne l’était, et la corruption a été largement mise au pas.

Mais c’est aussi un endroit nettement plus fermé, plus contrôlé et plus paranoïaque.

Au cours de la dernière décennie, Xi a considérablement accru son pouvoir et celui de l’État, il a intensifié la surveillance et la censure et s’est appuyé sur les idées et les investissements étrangers.

Il a brutalement purgé ses rivaux et sévi contre les médias, les entreprises privées et la société civile.

Le changement qu’il avait promis s’est poursuivi non par la réforme mais par le contrôle. Et tant qu’il est là pour rester, ce chemin pour la Chine l’est aussi.