Pas un candidat sérieux ?! Caitlyn Jenner accusée d’avoir renfloué la course du gouverneur de Californie pour filmer la télé-réalité en Australie — RT USA News

L’espoir du gouverneur de Californie et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner devra peut-être choisir entre ces deux titres, car la rumeur dit qu’elle s’est envolée pour l’Australie pour Celebrity Big Brother. Jenner a déclaré qu’elle honorait un engagement de travail avant la course.

Jenner, qui dans sa vie antérieure de décathlète olympique a engendré les deux plus jeunes demi-sœurs de la progéniture Kardashian, a attiré l’attention et suscité la controverse avec son annonce en avril qu’elle défierait le gouverneur démocrate sortant de Californie Gavin Newsom pour son travail – en tant que républicain.

Cependant, elle semble avoir été attirée hors de la campagne électorale, selon le tabloïd local d’Adélaïde, en Australie, The Advertiser, qui a annoncé son arrivée à Sydney plus tôt cette semaine. Jenner doit s’auto-mettre en quarantaine pendant deux semaines avant le début du tournage de Celebrity Big Brother, et le média a affirmé qu’elle gagnerait 372 500 $ pour l’apparition.

Alors qu’Hollywood est plutôt libéral, les opinions conservatrices de Jenner l’ont rendue quelque peu inadaptée sur le plan politique, surtout après avoir fait son coming out en tant que femme trans l’a rendue difficile à vendre aux électeurs de droite. Elle a prétendu qu’il était plus difficile de « sortir » en tant que républicaine que de devenir une femme trans en 2015.

En effet, l’idée qu’elle pourrait se retirer de la course du gouverneur avait déjà fait ricaner beaucoup de gens qu’ils avaient prédit le mouvement.

Je commence à penser que Caitlyn Jenner n’est pas une candidate sérieuse — dᴜʀᴡᴏᴏᴅ, technologue en injection de mousse (@_Durwood) 16 juillet 2021

Son dévouement au service public n’est surpassé que par sa soif insatiable pour les célébrités de la liste B. – Chris Johns (@ChrisandVinegar) 16 juillet 2021

Vous dit que cela n’a jamais été une tentative sérieuse d’être gouverneur, elle essayait juste de semer plus de chaos et de division. – Gris Aansi (@GrayAansi) 16 juillet 2021

Alors que certains soupçonnaient de la malveillance, d’autres ont attribué cette décision à de la pure flakery.

Caitlyn Jenner, dédiée à servir tous les Californiens, à moins que les Kardashian n’obtiennent une autre saison ou qu’apparemment Big Brother la veuille, ou qu’elle obtienne un petit rôle dans un film, ou que quelque chose d’autre se présente. mais définitivement dédié à servir les Californiens – Inigo Montoya persiste 🏳️‍🌈 🌊 🇺🇸 🌈 ❄️ (@IMontoyaResists) 16 juillet 2021

Elle devrait le mettre en attente de façon permanente. Assez de célébrités pensant qu’elles peuvent gouverner. – Mae Gutierrez (@maegutz) 16 juillet 2021

Jenner, cependant, a insisté sur le fait que l’émission télévisée n’interférerait pas avec sa campagne. Des initiés ont déclaré à l’annonceur qu’elle avait déjà promis de tirer sur Celebrity Big Brother avant de choisir de jeter son chapeau dans le ring politique, ajoutant qu’elle prévoyait de passer seulement trois semaines en Australie – dont deux doivent être passées en quarantaine, selon le pays. confinement Covid-19 en cours.

« Je suis dans cette course pour gagner pour la Californie, car cela vaut la peine de se battre pour cela », Jenner a tweeté vendredi, insistant sur le fait que « mon équipe de campagne est pleinement opérationnelle, tout comme moi » face à une avalanche de tweets moqueurs. Un vote pour rappeler Newsom est prévu pour le 14 septembre, et Jenner aurait prévu de passer le mois précédant le vote à visiter l’État en bus pour rencontrer les électeurs. La visite en bus semble toujours en cours, car Jenner a ajouté qu’elle était « préparer le lancement d’une tournée en bus de plusieurs semaines » à travers l’état.

Je n’ai pas du tout interrompu ma campagne. Je me prépare à lancer une tournée en bus de plusieurs semaines à travers la Californie. – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 16 juillet 2021

Jenner – qui prévoit de courir sur un « pro-business, pro-police » plate-forme – peut avoir par inadvertance fait plus d’ennemis simplement en annonçant sa participation à l’émission de téléréalité australienne. Les Australiens se sont amèrement plaints de la « Traitement spécial » donné des célébrités alors que les résidents ordinaires ne sont pas autorisés à quitter leur propre pays (ou à y retourner, s’ils s’aventurent à l’étranger).

Caitlyn Jenner est arrivée en Australie pour Big Brother aujourd’hui. WTF ? Les Australiens ne peuvent pas rentrer chez eux mais les célébrités peuvent aller et venir à leur guise. #L’argent parle. – Hank Meyer (@HankMeyerNAPP) 16 juillet 2021

«Vous ne pouvez pas venir en Australie à moins d’être citoyen australien, résident permanent ou dans une catégorie exemptée. Le ministère de l’Intérieur s’occupe de cette interdiction d’entrée », selon le site Web Smart Traveler du gouvernement australien.

Newsom ne sera que le deuxième gouverneur de Californie à faire face à une élection de rappel après qu’une campagne menée par les républicains pour son éviction ait réussi à recueillir quelque 1,7 million de signatures, plus que suffisant pour que le vote soit officiellement annoncé. L’effort de rappel a été stimulé par les critiques concernant les politiques de verrouillage radicales de Newsom qui ont depuis été progressivement supprimées. Cependant, on craint de plus en plus que l’État ne renouvelle les restrictions, en particulier à la lumière du comté de Los Angeles qui a réintroduit cette semaine les mandats de masque d’intérieur, quel que soit le statut vaccinal des résidents.

Newsom fait face à 58 autres candidats vendredi, dont (parmi les républicains) l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer et le baron de la construction John Cox. Douze démocrates ont également déposé une candidature contre lui.





