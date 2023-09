L’ancien président Donald Trump ne pense pas que l’âge du président Joe Biden pose un problème pour sa campagne de 2024, mais plutôt sa capacité mentale.

« CROOKED JOE BIDEN n’est PAS trop VIEUX, il est trop INCOMPÉTENT ! » Trump a écrit dans un Truth Social poste Lundi.

Un dilemme est apparu concernant le vieillissement des politiciens des deux côtés de l’allée. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a également soulevé des questions sur sa capacité à siéger après une récente série de problèmes de santé à l’âge de 81 ans. Et la sénatrice démocrate de 90 ans, Dianne Feinstein, a été confrontée à des appels à la retraite de certains de ses propres membres. faire la fête.

Biden, qui aura 81 ans en novembre, est entré dans l’histoire en tant que président en exercice le plus âgé de l’histoire des États-Unis et vise une réélection en 2024. Trump, 77 ans, n’est pas loin derrière et aurait 82 ans à la fin de son deuxième mandat. mandat s’il est réélu en 2024.

Le président Joe Biden, à gauche, est photographié lundi alors qu’il se rend à bord d’Air Force One après avoir prononcé un discours à l’occasion du 22e anniversaire de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001. L’ancien président Donald Trump s’exprime vendredi à Rapid City, dans le Dakota du Sud. Trump a déclaré lundi qu’il ne pensait pas que l’âge de Biden posait un problème pour sa campagne de 2024, mais plutôt sa capacité mentale. Les politiciens vieillissants ont posé un dilemme aux deux côtés du parti.

Mais Trump maintient que son âge n’a rien à voir avec sa capacité à diriger le pays. Dans une série de publications de Truth Social dimanche, l’ancien président a dénoncé un le journal Wall Street sondage publié la semaine dernière dans lequel il était demandé aux électeurs s’ils trouvaient Trump « mentalement prêt pour le poste de président ». Sur les 1 500 personnes interrogées, 49 % ont déclaré ne pas avoir trouvé cette expression pour décrire l’ancien président.

24% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles estimaient que Trump était trop vieux pour se présenter à la présidence. En comparaison, 49 % des personnes interrogées ont également déclaré que Biden n’était pas « mentalement prêt » pour le Bureau Ovale, et 45 % ont convenu que le président était « trop vieux pour se présenter ».

« D’une manière bidon et probablement truquée le journal Wall Street » Un sondage, sorti de nulle part pour atténuer le coup d’incompétence mentale qui est si évident avec le Tordu Joe Biden, ils me posent des questions sur mon âge et ma mentalité », a posté Trump. « D’où cela vient-il ? Il y a quelques années, j’étais le seul à accepter un test d’acuité mentale et à l’ACED. »

Trump a ensuite défié Biden, Rupert Murdoch, président exécutif de la coopération Fox, et les « chefs » du le journal Wall Street à un « test d’acuité ». Il a également suggéré que le test devrait inclure « un peu d’activité physique » et a vanté sa récente victoire au championnat senior du club dans son club de golf de Bedminster, New Jersey.

« Je nommerai le lieu et le test, et ce sera difficile », a écrit l’ancien président sur Truth Social. « Personne ne s’approchera de moi. »

Trump s’est vanté à plusieurs reprises d’avoir réussi un test cognitif pendant son mandat. Le test auquel il fait référence, le Montreal Cognitive Assessment, ne mesure pas la capacité mentale globale d’un patient mais détecte plutôt des signes de déficience cognitive comme la démence ou la maladie d’Alzheimer, comme le rapporte ABC News. Signalé précédemment.

Selon un récent sondage mené par Redfield & Wilton Strategies pour le compte de Semaine d’actualités75 pour cent des Américains conviennent que les hommes politiques qui atteignent un certain âge pour exercer leurs fonctions devraient être tenus de passer un test de compétence pour prouver qu’ils sont mentalement aptes à exercer leurs fonctions.

Le soutien à de tels tests augmente également en fonction de l’âge de l’électeur. Sur les 1 500 électeurs inscrits interrogés, 79 pour cent de ceux de la génération du baby-boom – âgés de 57 à 75 ans – ont convenu que de tels tests devraient être mis en place.

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par e-mail pour commentaires lundi soir.