Une application mobile commercialisée auprès de personnes trans qui a reçu un financement de l’ancienne première fille Chelsea Clinton a été critiquée par Internet comme étant ouvertement condescendante. Pire encore, l’application exhorte les utilisateurs à être polis avec la police.

Créée en 2019, Euphoria a été présentée comme une application conçue pour aider les individus à naviguer dans la transition entre les sexes, ainsi que pour leur apporter un soutien une fois la procédure terminée.

Lire la suite La signalisation de la vertu idéologique ne fait pas progresser les droits des trans ni ne combat la transphobie … elle les banalise

La plate-forme héberge trois services différents: Clarity, Bliss et Solace. La clarté aide les personnes qui commencent tout juste à faire la transition, en leur fournissant des moyens de suivre et d’enregistrer leurs sentiments pendant le processus. Bliss est un outil de budgétisation qui vise à aider les personnes de la communauté trans à devenir plus responsables financièrement, et Solace est un guide de ressources pour les personnes en transition. L’application est gratuite, mais dispose de fonctionnalités sur abonnement uniquement.

Le co-fondateur et PDG Robbi Katherine Anthony a décrit l’application comme un « guide » pour la transition. Anthony a déclaré que son objectif ultime était de garder les personnes transgenres « vivant, » notant que la communauté a un taux élevé de tentatives de suicide.

«Je ne suis pas particulièrement intéressé à gagner beaucoup d’argent. Je veux simplement m’assurer que plus de gens comme moi sont en vie. » elle a dit.

Néanmoins, le modèle commercial a apparemment attiré les investisseurs, y compris Chelsea Clinton, qui ont versé un total de 250 000 $ dans le projet.

L’application a cependant reçu un accueil tiède sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur mentionné Euphoria fait «Personnes trans blanches» mauvaise mine.

D’autres ont été insultés par l’insinuation selon laquelle les personnes trans avaient besoin d’une aide spéciale pour gérer leur argent, arguant que l’application renforçait les stéréotypes haineux sur la communauté.

C’est littéralement ce mème sur la façon dont les gens dans la pauvreté qui gagnent des salaires de famine ont juste besoin d’apprendre à mieux budgétiser, mais vous l’avez fait sans ironie avec les personnes trans parce que … Vous pensez que nous sommes incompétents ou …? – gentille salope anarchiste 🏴 (@AnarchoWifeism) 19 février 2021

De nombreux autres commentateurs demandé combien de transitions auraient pu être financées avec l’argent de démarrage d’Euphoria, suggérant apparemment que l’argent avait été mal alloué.

Les commentateurs ont également déclaré qu’ils se sentaient « Marchandisé » par l’implication de Clinton dans le projet, et suggéré que, si elle voulait vraiment aider la communauté trans, elle pourrait utiliser ses relations politiques pour aider à promouvoir les soins de santé universels.

Selon quelqu’un qui a téléchargé l’application, le «guide» exhorte les personnes transgenres à être courtois avec les agents des forces de l’ordre dans les situations où elles sont mal sexistes par un agent.

‘assurez-vous de respecter les flics en leur disant vos pronoms’ pic.twitter.com/fXpJL7PtfV – gel de silice "ne pas manger" jeter le dessicant (@sashageffen) 19 février 2021

Pourtant, l’application avait ses défenseurs. Un utilisateur de Twitter a rappelé à tout le monde que s’ils n’aimaient pas l’idée d’Euphoria, ils n’avaient pas à l’utiliser.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!