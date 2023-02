Pas tout à fait le temps de ranger ces manteaux d’hiver dans l’Okanagan, selon un météorologue

Vous pensez qu’il est temps de ranger votre manteau d’hiver pour la saison ?

Pas si vite, avertissent les experts.

Après un mois de janvier plus sec que la normale et un début de février doux où les températures ont atteint des sommets de près de 8 ° C à Kelowna, Vernon et Penticton, les météorologues disent qu’un changement de froid dans l’intérieur de la Colombie-Britannique est probable dès le mardi 21 février.

«Nous avons une autre épidémie arctique à venir, à partir de mardi ou mercredi de la semaine prochaine», a déclaré Trevor Smith, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

“Il semble qu’il pourrait rester assez froid pendant le reste du mois après cela… comme 5 à 10 C en dessous de la moyenne.”

Alors que Vernon n’a connu que 58% de sa marque normale de précipitations pour janvier, Penticton et Kelowna n’ont vu que 48 et 50% de sa moyenne, respectivement.

Mais ce n’était pas seulement un premier mois de 2023 plus sec que la normale.

Les températures étaient également supérieures à la moyenne, les trois villes de l’Okanagan atteignant toutes des moyennes quotidiennes d’environ 1 ° C au-dessus de leurs marques normales. Le mois dernier a marqué le 20e mois de janvier le plus chaud de l’histoire de Penticton, a ajouté Smith.

La tendance douce de l’hiver s’est poursuivie au cours des deux premières semaines de février, Penticton ayant enregistré une moyenne de 2 ° C au 14 février.

Kelowna et Vernon ont toutes deux enregistré une température moyenne de 0,3 °C ce mois-ci, soit près d’un degré au-dessus de leurs moyennes de tous les temps.

“Dans un mois de février typique, vous voyez généralement ces températures vers la fin du mois parce que le soleil devient plus fort et que vous avez plus de chauffage solaire”, a déclaré Smith. “Mais maintenant, cela ressemble à l’inverse et nous allons partir dans l’autre sens vers la fin du mois cette année.”

Parallèlement à l’épidémie arctique prévue la semaine prochaine, Smith dit que les habitants de l’Okanagan peuvent également s’attendre à des niveaux de précipitations plus élevés.

“Il y a un changement à venir la semaine prochaine, c’est sûr”, a déclaré le météorologue. “Avec le premier coup d’air froid qui descend, nous obtenons généralement de la neige.”

Ne soyez pas surpris si la tendance plus froide que la normale se poursuit jusqu’au début du mois de mars, a déclaré Smith.

“Nous sommes dans la phase La Nina depuis trois hivers, ce qui favorise généralement un hiver plus long et une lente persistance au début du printemps”, a-t-il ajouté.

