« Pas souvent, vous voyez ça »: le jeune UFC en hausse O’Neill étouffe son rival OUT COLD dans une finition brutale pour prolonger son record invaincu (VIDEO)

O’Neill a repris le dos de Procopio au troisième tour à l’UFC Apex, s’enroulant comme un anaconda autour de son adversaire et l’emmenant sur la toile avant de la faire perdre connaissance.

« Ça y est, ce n’est pas souvent que vous voyez ça… la fin est proche » s’est exclamé le commentateur de l’UFC Michael Bisping avec enthousiasme alors qu’O’Neill bloquait l’étranglement décisif.

Après que l’arbitre Chris Tognoni ait annulé le combat, O’Neill a poussé sa rivale flasque de côté avant de se lever et de lever les bras pour célébrer une septième victoire de sa jeune carrière.

D’autant plus impressionnant que « King » avait soumis la ceinture noire de jiu-jitsu Procopio d’une manière aussi brutale.

« J’étais juste ravi d’étouffer une ceinture noire » a déclaré Casey, d’origine écossaise, dans son interview d’après-combat avec Bisping.

« J’espère que mon entraîneur aime cette merde… J’aimerais prendre quelques mois de congé maintenant pour m’améliorer. »

Combattant hors d’Australie, Casey, 23 ans, est le 10e plus jeune nom de la liste de l’UFC.

Elle a impressionné lors de ses débuts à l’UFC en février avec un TKO au deuxième tour de Shana Dobson – et après une autre finition solide samedi soir, les fans et les experts la penchaient pour de plus grandes choses dans les rangs des 125 livres.

Le journaliste du MMA, Mike Heck, a salué O’Neill comme « la vraie affaire » alors qu’elle était également décrite comme une « légitime » menace pour la division actuellement dirigée par Valentina Shevchenko.

La vraie affaire, Casey O’Neill. C’était une performance contre un adversaire très coriace. #UFCVegas29 – Mike Heck (@MikeHeck_JR) 19 juin 2021

Casey O’Neill est légitime. Elle va être un problème dans cette division. Elle a commencé sa carrière professionnelle en remportant la ceinture Eternal MMA 115lb, puis l’a défendue deux fois. Je me demande si elle envisagera un jour de refaire le voyage là-bas. #UFCVegas29 — Caoilte de Barra (@CaoiltedeBarra) 19 juin 2021

« Si vous me donnez trois mois et que les gens pensent que je suis un problème maintenant, attendez de voir ce qui revient en décembre » O’Neill a dit après.

« Si vous me donnez trois mois et que les gens pensent que je suis un problème maintenant, attendez de voir ce qui revient en décembre. » Casey O’Neill (@KingCaseyMMA) parle de sa victoire par soumission sur Lara Procópio lors de son deuxième combat à l’UFC. Suite #UFCVegas29 Résultats ⬇️ : – Nouvelles de l’UFC (@UFCNews) 19 juin 2021

Après avoir étouffé sa dernière rivale inconsciente, le message apparaît clair : ne dormez pas sur Casey ‘King’ O’Neill.