Pas Sobhita Dhulipala, Naga Chaitanya pour épouser une fille issue d’un milieu non cinématographique après son divorce avec Samantha ?

Naga Chaitanya fait à nouveau la une des journaux en raison de sa vie personnelle, et cette fois il y a un énorme buzz autour des projets de deuxième mariage de l’acteur après sa séparation avec son ex-femme Samantha Ruth Prabhu. Chay et Sam ont divorcé il y a deux ans, ce qui a choqué leurs fans. Plus tard, le Garde à vue l’acteur était lié à l’actrice de Made in Heaven 2 Sobhita Dhulipala, et leurs photos d’un restaurant londonien sont devenues virales. Et maintenant, le buzz est que le Laal Singh Chaddha L’acteur est prêt à se marier pour la deuxième fois et sa famille trouve une fille issue d’un milieu non cinématographique.

Si l’on en croit les informations, le père de Naga Chaitanya, Nagarjuna, a planifié le deuxième mariage de son fils et gardera l’identité de la fille inconnue jusqu’à ce qu’il finalise le tout. Cette fois, la superstar lui-même cherche une fille pour son fils, et on dit que la fille appartiendra à une famille d’affaires et n’aura aucun lien avec le monde glamour. Eh bien, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur Internet et la famille n’a encore rien dit à ce sujet.

Naga Chaitanya et Samantha divorcent après 3 ans de mariage, tandis que le couple maintient le fait qu’ils se séparent mutuellement et ont beaucoup de respect l’un pour l’autre. Alors qu’il a également été affirmé que Samantha avait pris Rs 250 crore comme pension alimentaire, elle a écrasé les rapports, les qualifiant d’inventés dans l’émission de Karan Johar, Koffee With Karan 7.

Alors que les reportages affirmaient que leur séparation était douloureuse, et Samantha l’a dit à plusieurs reprises, une fois interrogée sur le fait que Chay sortait avec quelqu’un d’autre, elle aurait répondu : « Cela ne me dérange pas de savoir qui est en relation avec qui. Je ne connais pas la valeur de l’amour, il sera laissé en larmes, quel que soit le nombre de personnes avec qui il sort. Au moins, cette fille devrait être heureuse. S’il change de comportement et s’occupe de la fille sans lui faire de mal, ce sera bon pour tout le monde. «