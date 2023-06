« Pas si difficile »: Giants SS Brandon Crawford a des blagues après avoir lancé une manche sans but

Les Giants de San Francisco pourraient avoir une nouvelle arme à utiliser hors de leur enclos des releveurs – Brandon Crawford.

L’arrêt-court vedette a fait ses débuts en MLB en tant que lanceur pour clôturer la victoire 13-3 des Giants contre les Cubs de Chicago dimanche, et il est rapidement devenu évident qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène ordinaire d’un joueur de position lançant en relève à la fin d’un éteindre.

Bien sûr, Crawford a commencé de manière tremblante, permettant une marche de quatre lancers et un simple pour commencer la manche. Mais il a rebondi pour retirer les trois frappeurs suivants des Cubs dans l’ordre et a montré un arsenal de terrain impressionnant ce faisant, mélangeant quelques balles cassantes tandis que sa balle rapide atteignait jusqu’à 90 mph.

La foule d’Oracle Park a rugi lorsque l’arrêt-court préféré des fans de 36 ans, le dernier joueur des Giants restant de la dynastie des World Series de l’équipe au début des années 2010, a fait sortir Trey Mancini de Chicago pour terminer le match.

Plus tard, l’épouse de Crawford, Cindy, a qualifié l’expérience de rêve devenu réalité et a déclaré que le triple All-Star avait « supplié de lancer ».

Brandon Crawford lui-même était clairement ravi après le match, profitant de l’occasion pour se moquer du personnel de lanceurs des Giants en affirmant qu’il avait prouvé que leur travail n’était pas si difficile.

Ce n’est que le dernier rêve réalisé dans une carrière de livre de contes pour Crawford, qui a grandi en tant que fan des Giants dans le nord de la Californie avant de jouer et de remporter deux titres de la Série mondiale avec l’équipe de sa ville natale. Cependant, Crawford a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir revendiquer le titre de meilleur lanceur de sa famille élargie – sa sœur, Amy, est mariée à l’as des Yankees de New York Gerrit Cole.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore