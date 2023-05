Pas Shah Rukh Khan ou Salman Khan mais CECI est l’acteur le mieux payé d’Inde

Quand on pense à Bollywood, la deuxième pensée qui vient à l’esprit est les honoraires des acteurs. Le cinéma est l’industrie la plus économique du pays compte tenu du fait que le divertissement qu’il offre au public et rapporte énormément d’argent. Les films sont réalisés avec un budget énorme et les acteurs facturent des frais énormes. Parfois, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan et d’autres grandes stars de Bollywood coûtent plus cher que le budget total d’un film. Cependant, aucun des trois Khans de Bollywood ou des superstars du Sud, à savoir Prabhas ou Allu Arjun, n’est l’acteur le mieux payé. Il y a un nom qui facture plus que ces acteurs.

Des acteurs de Bollywood comme Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan et Akshay Kumar facturent plus de 100 à 150 crores par film. Pourtant, il y a une superstar tamoule qui est l’acteur le mieux payé en Inde. Le nom en question est Vijay Joseph populairement connu sous le nom de Thalapathy Vijay. Oui, vous avez bien lu, Vijay est l’acteur le mieux payé du cinéma indien. Selon les rapports, il facture Rs 200 crores pour son prochain film.

Vijay est actif dans le cinéma depuis 27 ans et travaille principalement à Kollywood – cinéma tamoul. Jusqu’à présent, l’acteur de 48 ans est apparu dans près de 66 films en tant que héros principal. Commençant sa carrière en recevant son premier chèque de paie de Rs 500, l’acteur est maintenant devenu l’acteur le mieux payé, facturant Rs 200 crore par film. L’acteur s’est associé à réalisateur Venkat Prabhu pour son 68e film. Le 21 mai 2023, le film provisoirement intitulé « Thalapathy 68 » a été annoncé. Le film sera produit sous les bannières d’AGS Entertainment. Selon les rapports, Vijay facturera Rs 200 crore pour ce film et cela fait de lui l’acteur le mieux payé en Inde.

Sur le plan du travail, Vijay sera ensuite vu dans Le réalisateur Leo de Lokesh Kanagaraj. Il est présenté comme un film de gangsters et l’acteur est actuellement avec Trisha Krishnan qui jouera le rôle principal féminin. On dit que Sanjay Dutt joue le méchant. Après Leo Vijay commencera le tournage de son 68e film avec le réalisateur Venkat Prabhu.