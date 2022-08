Pas seulement SRK-Deepika Padukone, Madhuri Dixit-Kajol pour avoir aussi des camées dans le film de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ?

La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt Brahmastra, dirigée par Ayan Mukerji, devrait sortir en salles le 9 septembre 2022 en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.

Le film verra le couple réel Alia et Ranbir ensemble pour la première fois à l’écran. C’est sur les plateaux de tournage de Brahmastra que l’histoire d’amour du couple a commencé et les deux se sont finalement mariés lors d’une cérémonie privée en avril de cette année.

Alors que les promotions du film sont en cours et que les fans et les cinéphiles sont très enthousiastes à l’idée de regarder ce qui est présenté comme un régal visuel sur grand écran, une partie du public est également enthousiasmée par les divers camées des grandes stars de Bollywood et mégastars que le film est censé avoir.

Il a déjà été révélé que la superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, fera une apparition à Brahmastra. D’autres stars de cinéma qui feraient des apparitions dans le film sont Deepika Padukone, Madhuri Dixit et Kajol. Le rapport indique également que l’acteur principal Madhuri Dixit sera vu en train d’essayer le rôle de la déesse Durga et que Kajol fera des apparitions dans deux scènes de Brahmastra. Le rapport ajoute que Ranveer Singh et Varun Dhawan seront vus dans une chanson du film.

LIS: La première photo d’Aamir Khan après l’échec au box-office de Laal Singh Chaddha devient virale

Le synopsis officiel de la bande-annonce se lit comme suit : “BRAHMĀSTRA : PREMIÈRE PARTIE, est l’histoire de SHIVA – un jeune homme et notre protagoniste, qui est au bord d’un amour épique, avec une fille nommée Isha. Mais leur monde est bouleversé vers le bas, parce que Shiva apprend qu’il a un lien mystérieux avec le Brahmāstra… et un grand pouvoir en lui qu’il ne comprend pas encore – le pouvoir du Feu.”

Brahmastra, financé par Dharma Productions et Star Studios, devrait sortir dans les salles le 9 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a réalisé des blockbusters tels que la franchise Baahubali et RRR, présentera le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.