Pas seulement maintenant, mais Arsenal était intéressé par la signature de Jorginho en 2013, selon des rapports

Arsenal est prêt pour une autre signature sensationnelle, car ils envisagent une attaque tardive surprise pour le milieu de terrain de Chelsea Jorginho. Arsenal a désespérément besoin de milieux de terrain après que Thomas Partey et Mohamed Mohamed Elneny se soient récemment blessés. Jorginho, selon plusieurs rapports, semble désormais être le premier choix d’Arsenal le jour de la date limite de transfert.

La décision d’Arsenal pour le milieu de terrain italien a certainement surpris de nombreux experts, mais ce n’est pas la première fois que les géants londoniens sont liés à Jorginho. Un rapport publié par le Mirror affirme que les représentants de Jorginho et la direction de l’équipe d’Arsenal ont été impliqués dans des pourparlers de transfert à l’été 2020. Arsenal n’avait pas réussi à attirer Jorginho à ce moment-là.

Le rapport indique que la toute première tentative d’Arsenal de s’engager à Jorginho avait eu lieu il y a près de dix ans. Le milieu de terrain de Hellas Verona de l’époque s’était fait connaître après avoir guidé son équipe en Serie A lors de la saison 2012-13. Jorginho avait lancé la saison suivante sur une note prometteuse après avoir inscrit son nom sur la feuille de match sept fois au cours de la première moitié de la campagne de Serie A. Jorginho s’était finalement ouvert sur son éventuel transfert en octobre 2013.

«Rester ici pour une autre saison ne me ferait que du bien. Je me sens chez moi ici et il y a un grand enthousiasme dans ce lieu. Lors du match contre Parme, il y avait des dépisteurs d’équipes comme Arsenal et Chelsea. Peut-être que si je continue à bien jouer, je peux voir exactement ce que je vaux », aurait déclaré Jorginho à la presse italienne.

En janvier 2014, Jorginho a quitté Hellas Verona pour jouer pour son rival italien Napoli. Jorginho a signé pour le club de Premier League Chelsea en juillet 2018. À l’été 2020, les rumeurs allaient bon train selon lesquelles la direction de l’équipe d’Arsenal avait exprimé son désir de signer Jorginho. Cependant, l’équipe basée aux Emirats n’a une fois de plus pas réussi à convaincre ses rivaux de la ville de libérer Jorginho.

Jorginho a jusqu’à présent représenté Chelsea en 213 matches. Le joueur de 31 ans a remporté quatre trophées, dont la prestigieuse Ligue des champions et la Ligue Europa, pour Chelsea. Jorginho a également participé à trois finales de la FA Cup et à deux finales de la Carabao Cup pour les Blues. Jorginho a actuellement six mois de plus sur son contrat à Stamford Bridge.

