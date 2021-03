Alors que l’effet de Covid-19 est bien connu sur les maladies cardiovasculaires ou les poumons, les experts de la santé ont averti jeudi que les patients atteints de Covid-19 souffrant de problèmes rénaux doivent également être très prudents, sinon cela pourrait endommager leurs reins. Selon les experts, de nombreuses personnes qui développent Covid-19 souffrent de lésions rénales ou de lésions rénales aiguës (AKI), également connues sous le nom d’insuffisance rénale aiguë (ARF). L’AKI est un épisode soudain d’insuffisance rénale ou de lésions rénales qui survient en quelques heures ou quelques jours. Il provoque une accumulation de déchets dans le sang et empêche les reins de maintenir le bon équilibre des fluides dans le corps. Il peut également affecter d’autres organes tels que le cerveau, le cœur et les poumons.

«Les reins sont affectés dans les cas où l’infection à Covid-19 est sévère. Elle provoque en outre une AKI chez environ 10 à 20 pour cent des patients hospitalisés », a déclaré à IANS Deepak Kalra, directeur supplémentaire de la néphrologie, Hôpital Fortis, Shalimar Bagh, New Delhi.

Une étude, publiée dans le Clinical Journal de l’American Society of Nephrology, a montré que chez les patients atteints de Covid-19, l’AKI était rare mais était liée à un risque élevé de mortalité à l’hôpital. Les chercheurs ont constaté que le taux de mortalité hospitalière était de 10% chez les patients sans AKI contre 72% chez les patients avec AKI.

«Covid-19 attaque directement l’immunité et les organes, ce qui ajoute à la même gravité de la maladie transmise par le virus et à la gravité de la maladie elle-même», a déclaré Rajesh Aggrawal, consultant principal et chef du service de transplantation et de dialyse rénale, Sri Balaji Action Medical Institute , New Delhi. «Un patient rénal a besoin de soins complets et de prévention de toute sorte d’infection», a déclaré Agarwal à l’occasion de la Journée mondiale du rein, célébrée le 11 mars.

Les facteurs associés à un risque plus élevé d’IRA comprennent la maladie Covid-19 grave, des taux sanguins élevés de créatinine (un indicateur de dysfonctionnement rénal), des taux sanguins bas de certaines cellules immunitaires et des taux sanguins élevés d’un fragment de protéine indiquant une formation élevée de caillots sanguins. et la panne.