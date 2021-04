Les guêpes méritent d’être tout aussi appréciées que d’autres insectes, comme les abeilles, en raison de leur rôle de prédateurs, de pollinisateurs et plus encore, selon un nouveau document de synthèse dirigé par des chercheurs de l’UCL et de l’Université d’East Anglia. L’étude, publiée dans Biological Reviews, compile les preuves de plus de 500 articles universitaires pour examiner comment environ 33000 espèces de guêpes piquantes (aculées) contribuent à leurs écosystèmes et comment cela peut bénéficier à l’économie, à la santé humaine et à la société. L’auteur principal, le professeur Seirian Sumner (Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement de l’UCL, UCL Biosciences), a déclaré: «Les guêpes sont l’un de ces insectes que nous aimons détester – et pourtant les abeilles, qui piquent également, sont prisées pour polliniser nos cultures et fabriquer du miel.

Dans une étude précédente, nous avons constaté que la haine des guêpes est en grande partie due à l’ignorance généralisée du rôle des guêpes dans les écosystèmes et de la manière dont elles peuvent être bénéfiques pour les humains.

«Les guêpes sont sous-étudiées par rapport aux autres insectes comme les abeilles, donc nous commençons seulement maintenant à bien comprendre la valeur et l’importance de leurs services écosystémiques. Ici, nous avons passé en revue les meilleures preuves qui existent, et avons découvert que les guêpes pourraient être tout aussi précieuses que d’autres insectes bien-aimés comme les abeilles si seulement nous leur donnions plus de chance.

Les guêpes sont les principaux prédateurs des autres insectes. La prédation par les insectes – en tant que lutte biologique pour protéger les cultures – vaut au moins 416 milliards de dollars par an dans le monde. Pourtant, ce chiffre néglige presque complètement les contributions de la chasse à la prédation des guêpes.

L’examen met en évidence comment le rôle des guêpes en tant que prédateurs les rend utiles pour l’agriculture. Les guêpes régulent les populations d’arthropodes, comme les pucerons et les chenilles qui endommagent les cultures. Les espèces de guêpes solitaires ont tendance à être des spécialistes, ce qui peut être adapté à la gestion d’un ravageur spécifique, tandis que les guêpes sociales sont des prédateurs généralistes, et peuvent être particulièrement utiles comme source locale de contrôle pour une gamme de ravageurs herbivores.

Les chercheurs affirment que les guêpes pourraient être utilisées comme formes durables de lutte antiparasitaire dans les pays en développement, en particulier dans les pays tropicaux, où les agriculteurs pourraient amener des populations d’une espèce de guêpe locale avec un risque minimal pour l’environnement naturel.

Le professeur Sumner et ses collègues ont récemment publié une étude concluant que les espèces de guêpes communes sont des prédateurs efficaces capables de lutter contre les ravageurs de deux cultures de grande valeur, le maïs et la canne à sucre, au Brésil.

La revue met également en évidence les services de pollinisation fournis par les guêpes. La pollinisation par les insectes est vitale pour l’agriculture et son importance économique a été évaluée à plus de 250 milliards de dollars par an dans le monde.

Les chercheurs ont trouvé des preuves que des guêpes visitaient 960 espèces végétales. Cela comprenait 164 espèces qui dépendent complètement des guêpes pour la pollinisation, telles que certaines espèces d’orchidées qui ont évolué pour attirer les guêpes sur lesquelles elles comptent, comme une apparence qui imite l’arrière d’une guêpe femelle.

De nombreuses guêpes sont également des pollinisateurs généralistes qui visitent une grande variété de plantes, de sorte que les chercheurs disent qu’elles pourraient servir de « pollinisateurs de secours » si une plante perd son pollinisateur primaire local.

La revue décrit également d’autres utilisations des guêpes telles que les médicaments dérivés des guêpes, car leur venin et leur salive ont des propriétés antibiotiques, tandis que le venin de guêpe jaune s’est révélé prometteur dans le traitement du cancer.

Les guêpes peuvent même être une source de nourriture précieuse, car leurs larves sont déjà récoltées dans certains pays tropicaux pour se nourrir.

Le co-auteur Dr Alessandro Cini (Centre UCL pour la recherche sur la biodiversité et l’environnement, UCL Bioscience et Université de Florence) a déclaré: «La valeur des guêpes pour soutenir nos cultures reste mal comprise; nous espérons qu’en réhabilitant leur mauvaise réputation, nous pourrons collectivement tirer le meilleur parti de ces créatures fascinantes. «

Le premier auteur de l’article, Ryan Brock (Université d’East Anglia) a déclaré: «Aux côtés d’autres insectes, de nombreuses espèces de guêpes sont en déclin en raison de facteurs tels que le changement climatique et la perte d’habitat. En tant que tel, il est urgent de s’attaquer à leur conservation et de garantir que les habitats continuent de bénéficier des services écosystémiques de grande portée fournis par les guêpes. «

La recherche a été soutenue par le Natural Environment Research Council et une bourse Marie Curie de la Commission européenne.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici