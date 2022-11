Pas seulement les abeilles, cette espèce de fourmis produit également du miel ; Savoir plus

Les diverses capacités possédées par les animaux, les insectes et les plantes ne manquent jamais de nous étonner. Beaucoup d’insectes et d’animaux produisent des choses que nous consommons dans notre vie quotidienne. L’un de ces aliments est le miel. Connu pour être l’un des édulcorants les plus sains, ce n’est un secret pour personne que le miel est produit par plusieurs espèces d’abeilles. Mais saviez-vous que les abeilles ne sont pas les seuls insectes à produire du miel ? Une espèce de fourmis appelée fourmis pot de miel produit également du miel.

Selon Atlas Obscura, les fourmis pot de miel transportent sur leur dos l’approvisionnement alimentaire d’urgence de leur communauté. Ils sont nourris de nectar par les ouvrières jusqu’à ce que leur ventre se dilate avec un liquide doré et sucré. Lorsque la communauté manque de nourriture, ils comptent sur leurs voisins pots de miel pour les nourrir. Nommées scientifiquement Camponotus Inflatus, les fourmis pot de miel vivent également dans des colonies similaires aux abeilles.

Dans certains cas, les pots de miel grossissent tellement qu’il leur devient même difficile de se déplacer d’un endroit à un autre. Cela oblige les fourmis à rester accrochées au même endroit. Étant donné que les pots de miel sont une excellente source de nourriture, ils deviennent une ressource précieuse dans leur environnement, ce qui en fait la proie d’autres colonies qui les attaquent pour voler leur nourriture.

Les Australiens ont incorporé des pots de miel dans leur alimentation et les utilisent comme édulcorants. Mais les pots de miel ne se trouvent pas seulement en Australie. On les trouve également dans les déserts et autres endroits desséchés du monde, comme le sud-ouest des États-Unis et le Mexique. Pour trouver des pots de miel, il faut trouver leurs fourmilières, creuser dedans, retirer un petit nombre de pots de miel et simplement en mettre un dans leur bouche.

L’historien de la nature David Attenborough a même réalisé un documentaire sur les fourmis pot de miel en 1990 intitulé Trials Of Life. Selon ceux qui ont goûté au miel de pot de miel, il est légèrement plus fin et astringent que le miel produit par les abeilles.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici