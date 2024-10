Pas seulement la lune d’un chasseur. La pleine lune d’octobre est aussi une super lune. Quand regarder

La saison effrayante est arrivée et quelle meilleure façon de préparer Halloween qu’avec une pleine lune ?

La pleine lune d’octobre ne sera pas le jour d’Halloween, mais elle vous donnera suffisamment de temps pour décorer et pratiquer votre meilleur rire pour vous préparer. Et même si les gens ne pourront pas voir le pic de la pleine lune parce qu’elle se produit tôt le matin, ce sera quand même un spectacle à voir car il s’agit d’une autre super lune.

Ce mois-ci, la première pleine lune de l’automne est connue sous le nom de Hunter’s Moon et est la dernière super lune d’une série dont nous profitons depuis août. Et cette super lune sera la plus proche de l’année, selon Space.com.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine pleine lune.

Quand aura lieu la prochaine pleine lune ?

La pleine lune atteindra son apogée le jeudi 17 octobre 2024, vers 7 h 26 HAE, selon la NASA.

Et même si le pic de la lune se situe après le lever du soleil, la lune apparaîtra pleine mercredi et jeudi soir à l’observateur occasionnel des étoiles, selon Space.com.

Comment s’appelle la pleine lune d’octobre ?

Aux États-Unis, la pleine lune d’octobre est connue sous le nom de Hunter’s Moon. C’est le mois où le gibier (c’est-à-dire le cerf, le wapiti, l’ours, etc.) grossit pour les mois d’hiver, selon le Old Farmer’s Almanac. Dans le passé, c’était aussi le moment où les gens chassaient pour avoir un stock de provisions pour les mois plus longs et plus froids à venir.

« Il y a de nombreuses lunes, les Amérindiens ont nommé cette lune brillante pour des raisons évidentes », indique l’almanach. « Les feuilles tombent des arbres, les cerfs sont engraissés et il est temps de commencer à stocker de la viande pour le long hiver qui s’annonce. »

Le nom de la pleine lune d’octobre est basé sur le nom du peuple algonquin, d’autres peuples autochtones ont des noms différents pour la lune, selon le Farmer’s Almanac :

Lune de riz séchant : Utilisé par les Dakota pour décrire le prochain processus de préparation du riz pour l’hiver.

Feuilles qui tombent Lune : Utilisé par les Anishinaabe lorsque les feuilles commencent à tomber des arbres.

Lune glaciale : Utilisé par les Ojibwe pour désigner les températures de plus en plus froides de cette période.

Lune de glace : Utilisé par les Haïdas pour désigner les températures de plus en plus froides de cette période.

Lune en migration: Utilisé par les Cris pour désigner le moment où les oiseaux commencent à voler vers le sud.

Pourquoi la lune est-elle si grande ? Qu’est-ce qu’une super lune ?

La Lune va paraître assez grande ce mois-ci car c’est aussi une super lune.

Une super lune se produit lorsque la Lune est à son approche la plus proche, ou périgée, de la Terre sur son orbite de 27 jours. La Lune doit également être en pleine phase, ce qui se produit tous les 29,5 jours, selon Space.com. Habituellement, les superlunes ne se produisent que quelques fois par an au maximum, ce qui est dû aux changements d’orientation orbitale de la Lune pendant que la Terre tourne autour du Soleil.

Même si les super lunes ne se produisent que quelques fois par an, nous avons pu en voir quatre d’affilée en 2024.

Août était le première d’une série de quatre super lunesla super lune la plus proche de la Terre ayant lieu le jeudi 17 octobre à 6 h 26 CT/7 h 26 HE.

Comment s’appellent les différentes pleines lunes ? Quand le seront-ils ?

Chaque pleine lune a son propre nom. Ici, en Amérique du Nord, nous prenons les noms des pleines lunes des peuples autochtones, généralement de différentes régions de l’Amérique du Nord.

Dans les années 1930, le Maine Farmers’ Almanac a commencé à publier les noms utilisés parmi les tribus algonquines de la Nouvelle-Angleterre à l’ouest jusqu’au lac Supérieur. Voici un aperçu du moment où d’autres pleines lunes devraient se produire en 2024, selon la NASA :

17 octobre, Lune du chasseur

15 novembre, Lune du Castor

15 décembre, Lune froide

USA TODAY a contribué à ce rapport.

Cet article a été initialement publié sur Nashville Tennessean : Quand a lieu la pleine lune d’octobre 2024 ? La lune du chasseur arrive cette semaine