En octobre 2019, lorsque Joe Biden était toujours candidat à la présidence, il a déclaré qu’il était temps de « remettre un animal de compagnie à la Maison Blanche ».

Après que Biden ait remporté la présidence, tout le monde a supposé que les animaux de compagnie qui venaient à la Maison Blanche seraient les deux chiens que Biden avait: Champ et Major. Mais ils ne sont peut-être pas seuls: un chat pourrait bientôt se faufiler dans la présidentielle à la Maison Blanche.

La nouvelle a été révélée dans un tweet de CBS Sunday Morning avant un épisode du week-end dans lequel l’émission indique que les Bidens révéleront plus de détails. Dr. Jill Biden avait déjà fait allusion à cette possibilité en septembre lorsqu’un animateur de télévision de Washington lui avait demandé si son mari avait promis de lui apporter quelque chose s’il gagnait les élections.

« Eh bien, j’aimerais bien avoir un chat », a-t-elle déclaré à Angie Goff de Fox 5. « J’adore avoir des animaux dans la maison. »

Bien que plus de détails sur le chat ne soient pas immédiatement connus, ce sera le premier chat à la Maison Blanche depuis dix ans.

Le dernier chat à vivre à la Maison Blanche, en Inde, appartenait au président George W. Bush. Son séjour à la Maison Blanche a souvent été éclipsé par les deux terriers écossais de la famille Bush.

L’Inde est décédée en janvier 2009, juste avant que le président Bush ne quitte la Maison Blanche, rapports Le New York Times.

Le « premier chat » le plus connu de ces dernières années était Socks, un chien errant adopté qui a vécu avec Bill et Hillary Clinton à la Maison Blanche de 1993 à 2001 et dont la popularité croissante a déclenché la colère d’un républicain ardent qui remet en question les dépenses en dollars fédéraux. à un « fan club de chats », rapports Le gardien.

Début novembre, Biden avait publié un tweet dans lequel il disait également: « Remettons les chiens à la Maison Blanche ».

Champ et Major, les deux bergers allemands des Bidens, rejoindront également la Maison Blanche pour vivre avec la première famille au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington en 2021. Major fera l’histoire parce qu’il se trouve être le premier chien sauvé. jamais pour arriver à la Maison Blanche.