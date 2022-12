Pas ‘Sean De Paul’ mais ‘Chanderpaul’ ? Voici ce que Sean Paul dit réellement dans ses chansons

Sean Paul a dissipé un gros malentendu lié aux paroles de ses chansons. Paul a révélé à Vice qu’il avait choisi le nom de la légendaire gauchère antillaise Shivnarine Chanderpaul pour sa chanson “Get Busy” par respect et appréciation. Paul lui-même a révélé qu’il avait utilisé le mot “Chanderapaul” pour s’assurer que l’illustre ancien joueur de cricket était inclus dans la chanson, malgré le fait que les admirateurs du célèbre chanteur croyaient depuis le début qu’il utilisait son propre nom, “Sean de Paul”, au cours de ses nombreuses chansons. .

Dans une vidéo qui fait le tour de Twitter, Paul démystifie l’idée fausse qu’il a adopté son propre nom en expliquant comment et pourquoi il a utilisé le nom de Chanderpaul pendant la chanson. Paul a pu rencontrer l’ancien frappeur des Calypso Kings à temps, grâce à son admiration pour Chanderpaul.

La révélation a été rendue publique par le créateur du podcast de cricket des Caraïbes, Santokie, sur Twitter. Il a rappelé un tweet qu’il avait fait en 2017 dans lequel il se demandait s’il avait raison ou non de croire que Paul avait utilisé le nom de Chanderpaul pendant les chansons Temperature et Get Busy. Il s’avère qu’il avait raison, car on peut voir Paul admettre dans un clip que Santokie a découvert et partagé qu’il avait effectivement pris le nom de Shivnarine Chanderpaul pour les paroles de ses chansons.

Découvrez le tweet ci-dessous:

Le tweet a recueilli plus de 723 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux sont incrédules en réalisant cela. L’un des utilisateurs a écrit: «C’est irréel. Comme découvrir que les extraterrestres font en fait des crop circles. Me faisant remettre en question beaucoup de choses dans ma vie aujourd’hui.

Un autre utilisateur a ajouté: «Mon ex, obsédé par le cricket et originaire des Antilles, avait l’habitude de jurer que Sean Paul disait Chanderpaul. Je ne peux pas croire qu’il avait raison. Je me sens malade!”

Un troisième utilisateur a ajouté : « Wow. J’ai toujours cru entendre “Chanderpaul”. Je me suis senti idiot après ».

La récente révélation de Sean Paul en a laissé beaucoup intrigués. Quel est ton avis là-dessus?

