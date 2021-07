Pas Salman Khan mais Karan Johar pour accueillir Bigg Boss OTT – Deets inside | Nouvelles de la série Web

Mumbai : Le cinéaste Karan Johar a été invité à animer la prochaine émission de téléréalité controversée « Bigg Boss OTT ».

« Ma mère et moi sommes de grands fans de » Bigg Boss « et cela ne manquerait pas un jour. En tant que téléspectateur, cela me divertit énormément avec des cuillerées de drame. Depuis des décennies, j’ai toujours aimé animer des émissions et maintenant avec ‘ Bigg Boss OTT’… ce sera sûrement exagéré », déclare Karan.

Le cinéaste affirme également que le rêve de sa mère, Hiroo Johar, est devenu réalité.

« ‘Bigg Boss OTT’ aura indéniablement beaucoup plus de sensationnel et dramatique (contenu). J’espère que je pourrai répondre aux attentes du public et de mes amis, faire du Weekend Ka Vaar avec les candidats une affaire agréable dans mon propre style et plus l’ante sur le quotient de divertissement. Attendez-le ! »

Karan sera l’ancre du drame pour les six semaines de « Bigg Boss OTT », qui sera présenté le 8 août sur Voot.

Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente aux couleurs avec le lancement de la saison 15 de « Bigg Boss ».